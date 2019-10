Végelszámolás alatt Szatmáry egykori zöldséges cége

A Fidesz országgyűlési képviselője már kiszállt a cégből, ám az így is családi tulajdonban maradt.

Ugyan Szatmáry Kristóf tavaly év végén kiszállt a híressé vált zöldséges cégéből, az maradt családi tulajdonban. Szatmáry kiszállása után az édesanyja vitte tovább a boltot, aki nyáron a társaság végelszámolása mellett döntött – írja az mfor.hu. A portál felidézi: a kormányzati feladatokat ellátó Szatmáry Kristóf családi érdekeltségei főként a 24.hu-nak köszönhetően került be a hírekbe, amikor a portál munkatársa vásárlásokkal igyekezett bizonyítani a nyugtaadás elmaradását. A portál cikke szerint a probléma két céget is érinthetett, attól függően, hogy az adott zöldségüzlet működési engedély jogosultja: az egyik a Szatmáry Kft., a másik pedig a Szatmáry-Hungary Kft. A Fidesz országgyűlési képviselője mindkét társaságban tulajdonos volt, ám az elmúlt egy évben kiszállt a társaságokból, azok az édesanyja tulajdonában maradtak. Az egyik problémával érintett társaságot időközben át is nevezték, tavaly májustól a Szatmáry-Hungary Kft. JÁFET Kft. néven működött tovább, egészen idén nyárig. Júniusban a képviselő édesanyja, a cég tulajdonosa és ügyvezetője a Kft. megszüntetése mellett döntött. Az Opten adatai szerint 2019. június elsején a cég végelszámolása indult el, melyet június 18-án jegyzett be a cégbíróság. Az egyéb élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cég végelszámolójának saját magát jegyezte be. A JÁFET Kft. egyébként a mai napig nem nyújtotta be a 2018-as évről szóló éves beszámolót, így nem tudni, folytatott-e érdemi tevékenységet. Ha a korábbi évek eredményeiből indulunk ki, akkor feltételezhetően tavaly sem volt árbevétele a társaságnak, a nagyjából félmillió forint körüli kiadás pedig veszteséges működést eredményezett. A JÁFET-nek 2017-ben 16 millió forintos saját tőkéje volt, emellett éveken keresztül konstans 6,8 milliós tartozással is rendelkezett, melyből 2,6 millió rövid lejáratú adósság – teszi hozzá az mfor.hu.