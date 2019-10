Lemondásra kérte minisztereit a chilei elnök, miután több mint egymillióan vonultak utcára Santiagóban

Sebastián Pinera bejelentette a rendkívüli állapot feloldását is vasárnaptól, ha azt „a körülmények lehetővé teszik”.

Jelentős kormányátalakítást jelentett be Sebastián Pinera chilei elnök szombaton, azt követően, hogy történelmi jelentőségű tiltakozást tartottak a dél-amerikai országban a társadalmi egyenlőtlenségekkel szemben – írja az MTI.



A dél-amerikai országban egy hete tartanak a tüntetések, amelyek gyakran zavargásokba torkolltak és 19 ember halálát okozták eddig. A Reuters hírügynökség szerint több mint 7000 embert vettek őrizetbe, és több mint 1,4 milliárd dollárnyi (több mint 415 milliárd forint) kár ért chilei üzleteket. A megmozdulások a metrójegyek árának emelése miatt kezdődtek, amit később visszavontak. Ám a tüntetőkKövetelik többek között az oktatás és az egészségügy színvonalának javítását, valamint a bérek emelését is. Felemelték szavukat amiatt is, hogy a kormány jelenlegi intézkedési nem biztosítanak stabil nyugdíjrendszert. Hat nappal a zavargások kezdete után az államfő megígérte az alapnyugdíjak húsz százalékos emelését és a drága orvosi ellátások állami ártámogatását. Sebastián Pinera kilátásba helyezte a minimálbér emelésére, az áramár csökkentését, illetve a legmagasabb jövedelmek nagyobb arányú adóztatását. Úgy fogalmazott, most lehetőséget lát arra, hogy országa „behozza a lemaradást, fokozza a tempót és konkrét és sürgős lépéseket tegyen”. Csakhogy közben a demonstrálók már az ő lemondását is követelik. A chilei elnök a héten rendkívüli állapotot hirdetett, a közrend feletti ellenőrzést a katonaság vette át,vezetve be Santiagóban és más nagyvárosokban. A lépés felháborodást váltott ki számos chileiben, akik szerint az elnök szavai és tettei az Augusto Pinochet néhai diktátor uralma alatt fennálló katonai uralomra emlékeztettek. A chilei hadsereg szombati közleményében tudatta, hogy helyi idő szerint aznap este feloldja a kijárási tilalmat.