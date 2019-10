Hagyján, hogy szél meg eső: hétfőtől már mínuszok is lesznek

A nyár után rögtön itt a tél.

Hát akkor tényleg vége a napsütötte romantikának, következnek a borzongás hónapjai. Ahogy azt már a Népszava többször is jelezte, e hét végétől jelentős lehűlés várható, többfelé napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet, a leghidegebb órákban pedig helyenként már mínuszok is lehetnek. Emellett változékonyra is fordul az időjárás: többször, többfelé várható eső, zápor - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amit vasárnap juttattak el az MTI-nek. Hétfőn a köd délelőtt mindenütt feloszlik. Ezt követően kezdetben az északi megyékben, délutántól másutt is megvastagszik a felhőzet, és egyre több helyen valószínű - többnyire kisebb - eső, záporeső. Délen, délkeleten, ahol még több órára kisüt a nap, nem valószínű csapadék. A leghidegebb órákban 1-10 fok lesz. Napközben északnyugaton és az északi határvidéken 11-16, másutt többnyire 18-23 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Kedden többfelé várható eső, zápor. A szél élénk, néhol erős lesz. A minimumhőmérséklet 6-12, a maximumhőmérséklet 8-13 fok között valószínű. Szerdán napközben nem várható csapadék. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és plusz 5 fok között valószínű, de a szélvédett északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Napközben 8-12 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A minimumhőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok között valószínű. A nappali maximumok 8-13 fok között alakulnak. Pénteken, november elsején napközben felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Estétől nyugaton eső, zápor előfordulhat. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 7-14 fok között alakul. Szombaton többfelé várható eső, zápor. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A leghidegebb órákban 2-7 fok lesz. Napközben 8-15 fokig melegszik a levegő. Vasárnapra virradó éjszaka még többfelé lesz csapadék. Napközben helyenként várható eső, zápor, de hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap is. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8, a legmagasabb hőmérséklet 10-15 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.