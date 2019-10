Hazugságokat emlegetve vonta vissza kritizált javaslatait Horváth Csaba

Az OGYÉI informatikai rendszerét ért támadás során azokat a betegeket érhette a legsúlyosabb sérelem, akiknek a mellékhatás-jelentő rendszer érintettségével kerülhettek ki adatai.

Az ellopott adatokkal a tolvaj(ok) mások nevében regisztrálhatnak különböző honlapokra, álprofilt hozhatnak létre, mások nevében posztolhatnak, de az áldozatok akár levélszemétküldő listákra is felkerülhetnek. Sőt, a betegadatok kikerülhetnek az internetre - ezek a leggyakoribb károk, amelyet akár az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) pénteken nyilvánosságra hozott adatlopása okozhat – tudta meg a Népszava egy etikus hackertől. Az ilyen szakember hivatásosan azzal foglalkozik, hogy honlapok sérülékenységét vizsgálja, amennyiben annak tulajdonosától megbízást kap. Szombati lapszámunkban írtunk arról , hogy az OGYÉI honlapját adatvédelmi incidens érte. Erről maga a hivatal számolt be közleményében. Eszerint október elsején feltörték a szerverüket és arról személyes adatokat, jelszavakat, egészségügyi információkat tulajdoníthattak el. Közöltek egy listát is az érintett adatok fajtáiról, illetve mennyiségéről. Eszerint a támadásnak több ezer érintettje lehet a patika adatbázisban, ahonnan kikerülhetett gyógyszerészek neve, születési helye, ideje és a lakcíme. Kikerült a hírlevélre feliratkozók mintegy közel negyvenezernyi adata is (nevek, címek mobilszámok), továbbá szerepelnek a veszteséglistán a tisztifőgyógyszerészek email-jelszavai is. A hacker(ek) hozzáférhettek a mellékhatás-bejelentő rendszerhez is, ahol betegek kórtörténetei, kezelési adatai és közelebbről meg nem határozott „feltöltött dokumentumok” voltak elérhetők. Az érintettek azon kívül, hogy a hivatal a saját honlapján közzétette az incidensről szóló közleményét semmilyen értesítést nem kaptak a hacker támadás óta eltelt három és fél hétben az OGYÉI-től. A lapunknak nyilatkozó etikus hacker szerint pedig a gyors értesítéssel mérsékelhették volna az érintetteknek okozott károkat. Sokan több portálon is ugyanazt a jelszót használják, így a támadó azóta akár szabadon hozzáférhet az érintettek emailfiókjához, vagy más egyéb, jelszóval védett webhelyeire. Egy gyors jelszó-változtatással ez elkerülhető lehetett volna. - Az incidens miatt a legsúlyosabb sérelem a betegeket érhette, akiknek a mellékhatás-jelentő rendszer érintettségével kerülhettek ki az adatai az OGYÉI informatikai rendszeréből – mondta lapunknak Alexin Zoltán matematikus, adatvédelmi szakértő. Ha a világhálón megjelenik, hogy valaki milyen gyógyszereket szed, illetve milyen kezelést kapott, az őt nagyon kellemetlenül érintheti. Gyakran a beteg nem is tudja, hogy felkerült ebbe a rendszerbe, mert az orvos az ő beleegyezése, vagy tájékoztatása nélkül is továbbíthat ide adatot. Az OGYÉI honlapján lévő, a célra szolgáló adatlap a beteg nevének és egyéb személyes adatainak rögzítését kéri.Alexin Zoltán szerint a szóban forgó betegek sérelem díjra is perelhetik a hivatalt. Ennek az a módja, hogy ügyvéddel fel kell szólíttatni az OGYÉI-t sérelmi díj megfizetésre, amennyiben bizonyítható, hogy az ő adatai is fenn voltak a hatóság honlapján. Amennyiben a hivatal nem fizet, úgy a Fővárosi Törvényszéken lehet perelni. Alexin Zoltán emlékeztettet arra, hogy nemrég már volt egy hasonló ügyben jogerős ítélet. Abban az esetben az elkövető a károsult tudta nélkül az ő nevében hozott létre egy hamis profilt, s azzal még egy pornóoldalon is regisztrált. A bíróság ezért egymillió forint sérelem díjat ítélt meg.