Kaptak is, meg nem is az alapellátó fogászatok

Idén egyszeri kiegészítő juttatást, a jövő évtől pedig havi fix díjemelést kapnak az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosok - jelentette be az emberi erőforrások minisztere hétfőn egy olyan sajtótájékoztatón, ahová ismét csak a kormányzati médiát engedték be.

Kásler Miklós humán miniszter azt jelentette be, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját forrásból még idén 4,44 milliárd forintos pluszforrást biztosít az egyszeri kiegészítő díjazásra, míg 2020-tól a jelenlegi havi 130 ezer forint helyett havonta 380 ezer forint rezsitámogatást kapnak a közfinanszírozott fogászatok. Szeptember első két hetében sztrájknak tűnő egyidejű szabadságolással tiltakoztak az alapellátó fogorvosok a finanszírozásuk miatt. Így több mint ezer fogászati praxisban csak ügyeleti ellátás volt elérhető a lakosság számára.

Az MTI tudósítása szerintAz érintettek szerint ugyanis már rég nem elegendő a közfinanszírozás az állam által biztosított térítésmentes kezelésekre. Az akció előtt néhány nappal Horváth Ildikó államtitkár személyesen ment el a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának megyei elnökségének ülésére, hogy a fogorvosok követelésénél csekélyebb ajánlattal okafogyottá tegye a tervezett megmozdulást. Ezt ugyan nem sikerült, de a jelenlévő küldöttek 19:3 arányban elfogadták a kormányzati javaslatot. Most ennek teljesítését jelentette be hétfőn a miniszter. Nagy Ákos keszthelyi fogorvos lapunknak azonban azt mondta: elégedetlenek a bejelentett összeggel. Már a 2016-os árakon is 1,6 millió forintra lenne szükségük praxisonként, ahhoz, hogy ne legyen ráfizetéses a munkájuk. (Ebből a pénzből kell fizetniük mindent, a saját és asszisztensük fizetése és a közterhek mellett az összes anyagot, gépet, berendezést, valamint a rendelő összes költségét ebből kell állniuk.) Amit most kaptak, azzal jövőre emelkedhet alig 1,2 millióra a mostani 800-900 ezer forintos praxis-finanszírozásuk. Idén a körzetekre jutó egyszeri, alig kétmillió forint legfeljebb arra elég, hogy megvásárolhassák az unió által előírt, úgynevezett amalgám-szeparátort. (Ez az eszköz akadályozza meg, hogy az amalgám a közcsatornába kerüljön.) Ezt a kiadást elkerülni sem tudják, hiszen az egykori ÁNTSZ már jelezte, hogy jön ellenőrizni. Nagy Ákos szerint ez a közel kétmillió valószínűleg nem is mindenkinek lesz elegendő, mert sok olyan fogászati szék van, amelyre már a szeparátor nem is szerelhető fel.