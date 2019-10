Az ősz "betörése" mindenkit megvisel

A hirtelen és drasztikus lehűlés még az egészséges embereket is megviseli, de a szívbetegek különösen veszélyeztetettek, fokozódik az infarktusveszély – figyelmeztetett a meteogyógyász.

A hét eleji markáns, 10-15 fokos lehűlést hozó hidegfront azért is megterhelő, mert hirtelen, egyik napról a másikra történik. „Minden lesz”: megélénkül a szél és csapadék is érkezik, reggelente pedig sokfelé fog fagyni. A drasztikus változás mindenkit megvisel, most

még az egészséges szervezettel rendelkezőknek is lehetnek az időjárás-változáshoz köthető tüneteik.

A terhelés ráadásul tartósnak ígérkezik, egész héten nem lesz részünk pihentető időben – írta Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a Facebook-oldalán

Keddre virradóan észak, északnyugat felől erős hidegfront halad át az országon, a markáns változás pedig nagy terhelést jelent szervezetére, nem csak a hidegfrontra érzékenyekére. A megerősödő szél sokaknál okoz panaszokat, nyugtalanabb lehet az éjszakai pihenés, álmatlanság jelentkezhet, amit napközben ingerültség, indokolatlan idegi feszültség követhet. A gyerekek kezelhetetlenebbek, „rosszabbak” lehetnek a megszokottnál. Gyakori lesz a fejfájás, annak is görcsös fajtája.

Az erős hidegfront kedd estére átvonul a Kárpát-medence fölött. Nyomában marad az erős fejfájás, a keringési panaszok és a vérnyomás-ingadozás is. Utóbbi tartós rosszullétet is okozhat, ami akár éjszaka is jelentkezhet. A szívbetegek különösen veszélyeztetettek, fokozódik az infarktusveszély.