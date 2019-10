328,17 forinton az euró

Nagyberuházás már el sem indul az "idegenek" nélkül.

Magyarország és Románia már Ázsiában toboroz munkaerőt, annyira nincs ember, írja az AFP . A szűk keresztmetszet, a munkaerőhiány már az egész gazdaságot veszélyezteti, ezért a magyar kormány szép csendben kitárja a kapukat a vendégmunkások előtt, függetlenül a nacionalista Orbán Viktor bevándorlás-ellenes retorikájától. Az idén 75 ezren kapnak munkavállalási engedélyt, főleg Ukrajnából, de Vietnámból, Kínából és Indiából is. Az ázsiaiak száma immár jóval meghaladja a 4 évvel ezelőtti 13 ezres szintet. Tóth Éva, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének képviseletében azt emeli ki, hogy már nem lehet semmiféle nagyobb szabású fejlesztésbe belevágni a külföldi munkáskéz nélkül. A magyarok részére többet kellene fizetni, és jobb körülményeket kellene számukra teremteni, hogy maradjanak. Csak az építőiparban 40-50 ezer hely üres. A MOL egyik vidéki gyáránál valóságos konténerváros épült a 2500 idegen dolgozó elszállásolására. Ugyanakkor az érdekképviselet kifogásolja, hogy a munkaadók kihasználják ezeknek az embereknek a kiszolgáltatottságát. Így azok zokszó nélkül elfogadnak mindent, többlet díjazás nélkül is vállalnak túlórát, csak nehogy hazaküldjék őket. De a főnökök adott esetben még a magyarokat is megzsarolják, mondván, hogy mehetnek szépszerével, ha akarnak, mert könnyen be lehet tölteni az állásukat ukránokkal, mongolokkal vagy vietnámiakkal.