Messze még az alagút eleje

Noha kártérítés nélkül is fel lehetne mondani a Liget-projekt még készülő fejlesztéseinek kivitelezési szerződéseit, de ez milliárdokba kerülne – számolta ki a napokban a G7 portál. Az önkormányzati választás, illetve az ellenzéki oldal váratlan sikere nyomán került középpontba a kérdés, hiszen Karácsony Gergely főpolgármester már a kampányban is többször kritizálta a többnyire kormányközeli vállalkozók által elnyert, erősen túlárazottnak tűnő látványberuházásokat, amelyekről nemrég a Fővárosi Negyed is közölt részletes listát. A portál most azt írta, hogy a Liget-projekt fejlesztéseinél döntő részben élő szerződésekről és megkezdett beruházásokról van szó. Ráadásul van néhány kiemelkedő tétel, mint például a 8 milliárdból épülő mélygarázs, a 26 milliárdos Néprajzi Múzeum vagy a nemrég épp 2 milliárddal drágult Magyar Zene Háza, amelynek terve erősen vitatható díjat nyert nemrég. A megállapodásokat elvileg 30-90 napos határidővel felmondhatja a Városliget Zrt., sőt, a kivitelező kártérítésre és kötbérre sem számíthat, viszont a már elvégzett munkát ki kell fizetni. Az említett mélygarázs generálkivitelezése például december elején befejeződik, a Magyar Zene Háza esetében most a beruházás felénél lehetne megszakítani a projektet. A Néprajzi Múzeumnál más lenne a probléma; ott ugyan a projekt még a harmadánál sem tart, de időarányosan így is nagyjából 9 milliárdos a költség, ráadásul a munka legnagyobb rombolással járó részét elvégezték, tehát ha nem épül meg a múzeum, akkor a környezet helyreállítása is sokba kerül. Időt így is nyerhet a főváros, hiszen 30 napra minden következmény nélkül lehet szüneteltetni a beruházásokat, és ennyi idő alatt esély van arra, hogy megalapozott döntés szülessen. (Van néhány olyan projekt, ahol még nincs is szerződés, ilyen például az új Nemzeti Galéria, a Városligeti Színház és a Magyar Innováció Háza.) Kérdés persze, hogy a kormány, amely eddig egy egységként kezelte a Liget-projektet, belemegy-e egyes projektek törlésébe.