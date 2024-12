A menekültek sem akarnak szemétben élni

Az állam továbbra sem látja el feladatát a menekültekkel kapcsolatban civil szervezetek szerint, a migránsok nemcsak a menekülttáborokban, hanem a fővárosban is embertelen körülmények között, hajléktalanként élnek. Bár vannak súrlódások, egyre több budapesti lakos hajlandó segíteni is. Közben módosulnak a menekültügyi szabályok is, mától meg lehet tagadni a belépést azoktól, akik például Szerbia felől érkeznek. A jogvédők szerint az új szabályok embertelenek, azokkal Magyarország ki akar bújni a nemzeti és nemzetközi jogi kötelezettségei alól.