Bajban a honvédség Gripen-flottája

Nagyon úgy néz ki, hogy a telet Pápán töltik a gépek, ott viszont nincsenek meg a feltételek az előírásszerű téli tárolásukhoz és üzemeltetésükhöz.

A kecskeméti repülőtér elhúzódó fejlesztése, felújítása miatt nem tudnak hazaköltözni a jelenleg Pápán állomásozó vadászgépek - írja az lshn.hu szakportál. Pápán viszont nem biztosított a téli időszakban az előírásoknak megfelelő tárolásuk és üzemeltetésük. Szabad ég alatt állnak a készenléti szolgálatot ellátó JAS-39 Gripen vadászgépek az MH Pápa Bázisrepülőtéren, de a többi repülőgép tárolása is nehézségekbe ütközik, ugyanis a Repülést Biztosító Század hangárjába nem fér be az összes gép, azok a hűtés és fűtés nélküli egykosi vasbeton repülőgép-fedezékekben állnak, amikor épp nincs repülés. A Gripenek viszont számos érzékeny elektronikus, számítógépes rendszerrel vannak felszerelve, és szerkezetük miatt is legalább plusz 5-7 fok körüli hőmérséklet és fedett hely szükséges a tárolásukhoz. A szabadtéri tárolás következtében olyan korróziós folyamatok indulhatnak el, amik később a biztonságos üzemeltetést, repülést veszélyeztetik.