Nézze meg, hogy száll fel sötétben a magyar Top Gun!

A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Gripen pilótái, október 19-28. közötti időszakban az éves kiképzési tervnek megfelelően délutáni és éjszakai repüléseket hajtanak végre, amit megmutattak a sajtónak is. A repülés célja a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása, úgyhogy ne lepődjön meg, ha este tízkor vadászgép húz el a feje felett. Kecskemét, Eger, Mezőkövesd, Tiszafüred, Tiszaújváros, Nagyatád, Kaposvár, Szigetvár, Szolnok, Veszprém, Várpalota és Hajmáskér térségében a lakosság megértését és türelmét kéri a honvédség.