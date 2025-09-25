A litvániai Siauliai légitámaszpontról szállt fel két magyar Gripen.
Arról nem beszélt, miért Magyarország késleltette a legtovább a skandináv ország csatlakozását a NATO-hoz.
A korrupció gyanúján túl tisztázásra vár, hogy először miért pont 14 Gripent lízingeltünk, amikor a beszerzést előkészítő HM-előterjesztésben világosan az szerepel, hogy az ország légterének védelmét 20-24 géppel lehetne biztosítani. Ezt a számot a ma bejelentett négy további Gripennel sem érjük el.
Orbán Viktor szerint nem mindig látszik, de a magyar külpolitika célja az, hogy barátokat gyűjtsünk. A Saab kutató-fejlesztő központot nyit Magyarországon.
Egy Rigából Dubrovnikba tartó repülőgép nem vette fel a kapcsolatot a polgári légi irányítással.
Egy Belgrádból Szentpétervárra tartó repülőgépet kísértek vissza a szerb határig.
A délutáni órákban érkezett a riasztás.
Egy Grúziából Lengyelországba tartó civil Airbus A-321-es repülőgép miatt emelkedtek a levegőbe.
Díszelgő repüléssel búcsúztak szombaton a 97 esztendős korában elhunyt Frankó Endre nyugállományú főhadnagytól, a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó pilótájától.
A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Gripen pilótái, október 19-28. közötti időszakban az éves kiképzési tervnek megfelelően délutáni és éjszakai repüléseket hajtanak végre, amit megmutattak a sajtónak is. A repülés célja a pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása, úgyhogy ne lepődjön meg, ha este tízkor vadászgép húz el a feje felett. Kecskemét, Eger, Mezőkövesd, Tiszafüred, Tiszaújváros, Nagyatád, Kaposvár, Szigetvár, Szolnok, Veszprém, Várpalota és Hajmáskér térségében a lakosság megértését és türelmét kéri a honvédség.
A Magyar Honvédség 24 órás légtérrendészeti készenléti szolgálatát az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis pilótái adják, ezért mindenféle viszonyok között tudniuk kell repülni. Az éves kiképzési tervben a gyakorlóidő 30 százaléka sötétben repülés, ezért most bemutatták Kecskeméten, hogyan is zajlik ez.
Egy pakisztáni felségjelű gép nem lépett rádiókapcsolatba a légiforgalmi irányítással.
Nagyon úgy néz ki, hogy a telet Pápán töltik a gépek, ott viszont nincsenek meg a feltételek az előírásszerű téli tárolásukhoz és üzemeltetésükhöz.
A kajmán-szigeteki felségjelű, Abu-Dhabi-London útvonalon közlekedő repülő nem vette fel a kapcsolatot a légi irányítással.
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma jóváhagyott egy 500 millió dolláros – körülbelül 148 milliárd forintos – rakétavásárlási üzletet Magyarország számára – szúrta ki a Defense News szakportál nyomán a Portfólió. A nyilvános külügyi dokumentumból kiderül, hogy ennél jóval összetettebb csomagról van szó.
Négy magyar JAS 39 Gripen május óta látja el Baltikum légtérvédelmét. A segítségre azért van szükség, mert a három balti állam, Litvánia, Észtország és Lettország nem rendelkezik saját vadászgépekkel, így 2004-es NATO-csatlakozásuk óta a szervezet rotációs alapon a tagországok között megosztva látja el a feladatot. Bemutatógyakorlaton jártunk.
Oroszország gyakorta teszteli a NATO éberségét a Baltikumban. Litvániában négy magyar vadászgép feladata, hogy biztosítsa a légvédelmet.
Egy nappal az első baltikumi éles riasztás után ismét riasztást kaptak a magyar vadászgépek.
A balti légtérbe engedély nélkül belépő orosz repülőgép miatt riasztották a magyar légierő Gripenjeit.
Lövedék robbant fel az egyik magyar harci repülő gépágyújának csövében.
Korszerűbb, ötödik generációs eszközöket szerezhetnek be 2026 után a légierő számára.
A HungaroControl riasztotta a Magyar Honvédség Gripenjeit, mivel egy utasszállító gép nem jelentkezett be a légiforgalmi irányításhoz péntek délelőtt.
Egy francia repülő miatt riasztották a Gripen vadászgépeket pénteken - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-vel.
Legalábbis, ha légtérsértés miatt kell akcióba lendülni a Gripeneknek.
Egy azonosítatlan kisrepülő miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjét - közölte a Honvédelmi Minisztérium.
Sikerült elkerülni csütörtökön egy légikatasztrófát, s ez feltehetően az ismeretlenségbe burkolózó Nemzeti Döntéshozó személyen múlt.
Egy Kanadából Dubajba tartó civil utasszállító repülőgépet ért bombafenyegetés miatt riasztotta a Magyar Honvédség készültségi szolgálatában lévő Gripenjeit csütörtökön fél 12 körül a NATO Integrált Légivezetési Központ - közölte a Honvédelmi Minisztérium.
Egy easyJet utasszállító gép miatt riasztották a Magyar Honvédség készültségi szolgálatában lévő Gripenjeit.