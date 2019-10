Lassan, de biztosan csökken a győri Audinál dolgozók száma

Jóval többet kell majd fizetni az új személygépkocsikért jövőre a jelenlegi árakhoz képest. Az uniós környezetvédelmi előírások miatt ugyanis a gyártók óriási összegeket kénytelenek költeni fejlesztésekre, és ezt végső soron a fogyasztóknak kell megfizetniük.

Azt ma még nem tudni, hogy milyen arányú lesz majd a drágulás, hiszen erről minden gyártó maga dönt, de aki még a mai árakon akar új autót venni, az jó, ha még idén megteszi – említette a Népszavának Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (GÉMOSZ) elnöke. Elemzők szerint a forint tartós gyengülése is följebb tornázza az árakat. Egyes ágazati szakemberek szerint a kis- és alsó középkategóriás modellek piaca alaposan beszűkülhet, mert a magas árakat a fogyasztók már nem képesek, vagy nem akarják majd megfizetni. Arra is számítani kell, hogy a motorválaszték is kisebb lesz mint a jelenlegi, Ez érvényes a dízel és a benzines motorokra egyaránt. Természetesen nem csak az alacsonyabb árfekvésű modelleknél emelkednek a gyártási és a fogyasztói árak, de míg egy 10 milliós, vagy afölötti árkategória vásárlói körének nem okoz nagy fejfájást az 500 ezer - 1 millió forintos drágulás, addig a gyengébb vásárlóerővel rendelkezőknek már a néhány százezer forintos áremelkedés is leküzdhetetlen akadályt jelenthet. Már jelenleg is akadnak olyan belső égésű motorral szerelt gépkocsik, amelyeknek az ára vetekszik a tisztán elektromos erőforrással hajtott autókéval. Ez az átfedés 2020-tól szélesebb palettát fog érinteni. A hagyományosnak nevezhető motorral közlekedő modellek árelőnye az elektromosokkal szemben, folyamatosan olvad. Éppen ezért a tudatos vásárlók elgondolkodhatnak azon, hogy a beszerzési és a fenntartási költségeket figyelembe véve, jobban megéri-e elektromos autót vásárolni. Elsősorban azok választhatják egyre inkább az elektromos vagy hibrid autókat, akik főleg városban, vagy a főváros estében, az agglomerációs övezetből Budapestre közlekedésben használják – jegyezte meg Gablini Gábor. Egyébként egyre több márka gyárt már kiskategóriájú elektromos autókat, akár kisebb hatótávval és alacsonyabb végsebességgel is, kifejezetten a városi közlekedésre szánva az új modelleket. Ezzel a paradigma váltással új vásárlási szegmensek és célcsoportok alakulhatnak. A 2020 első negyedévében még nem látszik majd az új autó forgalombahelyezési statisztikákban a magasabb árak miatti kereslet csökkenés, vagy stagnálás mert az idei vásárlások egy része is jövőre jelenik meg. A megrendelésekben azonban már érezhető lesz a megtorpanás. A GÉMOSZ elnöke 2020. szeptemberétől számít egy kisebb forgalomnövekedésre, amikor a vásárlók megértik, megemésztik, hogy az „olcsó” autók” világának vége és elfogadják az új ár-érték arányokat. Összességében éves szinten az újautó piacot némi értékesítés visszaesés, vagy legalábbis stagnálás jellemezheti. Érdekes változás lehet, hogy a mostani egyharmados finanszírozási arány, vagyis hitel, illetve lízing, a magánvásárlók körében, jövőre ez növekedni fog. Az európai átlag nagyjából 50-50 százalék, így ehhez közelíthet majd a hazai piac is.