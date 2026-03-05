Hat hét van hátra a kormányzati ciklusból, így már nem várható tőle új, nagy horderejű bejelentés.
A Készenléti Rendőrséget követi a nemfizetők sorában az Országos-, majd a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Bár a kormányzat tavaly év vége óta többször is ígérte, hogy rendezik az adósságot, ez eddig nem történt meg.
A kórházakat is elérte a központi kifizetési korlátozás és a pénzügyi szigor.
Meglepetésként kaptak a kórházak több száz elektromos autót, ám még meg sem érkeztek máris kiderült fizetniük kell azokért.
A kampányban öntötték a pénzt az egészségügybe, a választás után viszont megindult a padlásseprés: az elvonás 20 milliárdos is lehet.
Negyvenötmilliárd forintot kapnak a kórházak adósságrendezésre - jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár csütörtökön Budapesten.
Nagy a csend a kórházi adósságok rendezése körül, pedig az egészségügyben keletkező adóssághalmaz év végére megint elérheti a 70 milliárd forintot - írtuk tegnapi cikkünkben, és a nyomdafesték még ki sem hűlt a papíron, amikor már jönnek a területről az újabb és újabb rossz hírek. Az, hogy a budapesti gyermekkórháznak is az adományozókhoz kell fordulnia ebben a kisvasutas, várbaköltözős, stadionhalmozó, ligetprojektes országban, arra még egy sokat látott újságíró is nehezen talál jelzőket.
A Magyar Orvostechnikai Beszállítók Szövetsége (MOBSZ) szerint nem hozott végleges megoldást a kórházi tartozások nyár eleji konszolidációja, és úgy látják, hogy a jelenlegi mintegy 40 milliárd forintról már szeptemberre akár 60 milliárd forintra nőhet a beszállítók irányában fennálló kórházi tartozások összege.