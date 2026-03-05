Haldokló egészségügy - Bajban van a gyerekkórház is

Nagy a csend a kórházi adósságok rendezése körül, pedig az egészségügyben keletkező adóssághalmaz év végére megint elérheti a 70 milliárd forintot - írtuk tegnapi cikkünkben, és a nyomdafesték még ki sem hűlt a papíron, amikor már jönnek a területről az újabb és újabb rossz hírek. Az, hogy a budapesti gyermekkórháznak is az adományozókhoz kell fordulnia ebben a kisvasutas, várbaköltözős, stadionhalmozó, ligetprojektes országban, arra még egy sokat látott újságíró is nehezen talál jelzőket.