20 év alatt 26 ezer magyar akarta menekültként elhagyni az országot

A Miniszterelnökség vezetőjét többek között a nagy kézilabdacsarnok és az atlétikai stadion sorsa érdekli.

November közepéig döntsön a Fővárosi Közgyűlés a budapesti nagyberuházások sorsáról! - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandiner.hu-nak adott, a portálon csütörtökön közzétett videointerjúban. Kiemelte, szeretnék, ha a Fővárosi Közgyűlés világosan állást foglalna, milyen fejlesztéseket szeretne megvalósítani, és melyeket nem. Gulyás Gergely arra kérte a főpolgármestert, legkésőbb november 15-ig döntsenek a IX. kerületbe tervezett nagy kézilabdacsarnok és az atlétikai világbajnokságra készülő stadion jövőjéről. Megjegyezte, amennyiben a főváros új vezetése nem támogatja ezeket a fejlesztéseket, a kormány eldönti, mire használja fel a felszabaduló forrásokat. A Fidesz nem mond le Budapestről, amelyre eddig és ezután is úgy tekint, mint a nemzet fővárosára - mondta a miniszter. Gulyás Gergely kifejtette, a fővárosban ma is a Fidesz a legnagyobb támogatottságú párt, nem kaptak a korábbiaknál kevesebb szavazatot a kormánypártok, amelyeknek most is magabiztos abszolút többségük lenne az Országgyűlésben az önkormányzati választások eredménye alapján. Hangsúlyozta, az elmúlt kilenc évben végrehajtott budapesti fejlesztésekre mindenki büszke lehet, ezért úgy tekintenek Tarlós István főpolgármesteri időszakára, mint a főváros aranykorára. A miniszter megerősítette, hogy a kormány ugyanazokat a feltételeket biztosítja Karácsony Gergely új főpolgármesternek, mint amilyenek Tarlós Istvánnak is rendelkezésére álltak. Az ellenzék pedig most bebizonyíthatja, hogy képes valóra váltani mindazt, amit a kampányban ígért, és azok után, hogy az elmúlt évtizedben szinte sehol, semmilyen felelősséget nem vállalt, megmutathatja azt is, hogy képes néhány városban az adott helyi közösség érdekében működni - fűzte hozzá a miniszter.