Az amerikai elnök barátjának nevezte a magyar miniszterelnököt, de úgy tűnik, nem fogadta el azt a bizonyíthatóan hamis érvet, hogy földrajzi alapon csak az oroszoktól vehetnénk energiát.
A Tisza Párt elnöke a Facebookon azt üzente híveinek, hogy a NER a szabadrablás utolsó fázisába lépett, újabb nagygyűlés szervezésére utalt, s arra biztatta támogatóit, hogy készüljenek.
Szombaton a franciákkal játszunk.
A múlt héten 355 új fertőzöttet igazoltak.
Közép-európai idő szerint délután 2-3 vagy később, akár 6 órakor kezdődhet a közös sajtótájékoztató a tárgyalások menetétől függően – jelentette be a Kreml szóvivője.
A legtöbb esetben azonban hazatoloncolták őket.