Nem kíméli a fejet a hullámvasútszerű időjárás

Átmeneti a lehűlés, hétvégére ismét melegszik az idő, de egy érkező kettősfront a hideg- és melegfrontra érzékenyeknek is tüneteket okoz.

Igazi hullámvasút most az időjárás: a múlt heti majdnem 30 fokot követően egy erős hidegfront nyomán egyik napról a másikra megjelentek a hajnali fagyok, és a nappali hőmérsékletekben is 15 fokos visszaeséseket tapasztaltunk. A lehűlés azonban csak átmeneti, a hétvégére ismét melegedés érkezik, többfelé 20 fokot is mérhetünk. Nem lesz azonban jó idő, erős széllel és csapadékkal érkezik kettősfront érkezik – írta Facebook-oldalán Pintér Ferenc meteogyógyász.

Ez már szombaton befut, de erősebb hatása vasárnap lesz. Hidegfronti és melegfronti tünetek is jelentkezhetnek, nagyon sokan tapasztalhatnak panaszokat. Leginkább migrénre kell számítaniuk az arra hajlamosaknak, emellett a szívbetegek és a vérnyomásproblémákkal élők is erős tünetekkel számoljanak. A nagy hőmérséklet-ingadozások pedig másokat is megviselhetnek, sokaknál felléphet alvászavar és rosszullét is.