Sütőtököt gyakran, halloweeneset viszont inkább ne egyen!

Sárga, egészséges és nem csak sütve finom a borongósabb időszakot már az illatával is megédesítő sütőtök. A halloween-tök viszont csak díszítésre ajánlott.

A Közép- és Dél-Amerikából származó sütőtök a kabakosok azaz tökfélék családjába tartozik, rokona a cukkini, a patisszon, a görögdinnye és az uborka is, így nem meglepő, hogy a 90 százaléka víz. Kiemelkedő élettani hatásainak, sokoldalú felhasználási módjának köszönhetően az Antarktisz kivételével minden földrészen termelik és fogyasztják. Európába a spanyol hódítók hozták, itthon is régóta termelik, a második világháború után szinte néptápláléknak számított. A húsán és a magján kívül a virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít.

Húsa és a magja is egészséges

A sütőtökkel az indiánok kígyómarást kúráltak és szeplő eltüntetésre is használták. A népi gyógyászatban évszázadok óta alkalmazzák hashajtóként és béltisztítóként, férgesedés ellen. Rengeteg vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet tartalmaz. Gyulladásos betegségek, megfázás, meghűlés, de akár tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások esetén is segíthet. Enyhítheti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkentheti az asztmarohamokat. Egészséges zsírsavakat tartalmaz, jótékony hatással lehet az emésztési problémákra, serkentheti a máj működését, hozzájárulhat a szív- és koszorúér problémák megelőzéséhez, fogyasztásával csökkenthető a prosztatabetegségek és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata. Fogyasztása szebbé teheti bőrt, különösen a pattanások kezelésében jelenthet segítséget.

A sütőtök magja is jótékony: vértisztító hatása miatt a köszvény ellenszerének tartják, esszenciális olaja serkenti az A-vitamin felszívódását és luteint is tartalmaz, amely a szemre van jó hatással. A szív egészségének szempontjából kedvező a zsírsavösszetétele, így jótékonyan befolyásolja a vér koleszterin-összetételét. Jó hatással lehet a prosztatára, segíthet az emésztőrendszer betegségeinek enyhítésében: émelygés, hasi görcs, puffadás, reflux és fekélyes betegségek esetén ajánlják. Az antioxidánsokban gazdag, hidegen sajtolt olajat főleg salátákhoz érdemes adni.

A sütőtök alacsony kalóriatartalmának köszönhetően a fogyókúrázóknak is ideális táplálék. Az olcsó zöldség szezonja szeptembertől januárig tart. Sokak szerint már a sülő zöldség lakást belengő illata is megédesíti a borongósabb időszakot, de a nevével ellentétben nemcsak sütve lehet enni, készíthető belőle leves, főzelék, köret, sütemény, lekvár, ivólé is, sőt pálinka is.

Nem mind ehető!

A keltai eredetű, de erős amerikai hatásra Magyarországra is elért töklámpások alapanyagát adó, dekorációs célra szánt halloween-tökök közül nem mindegyik ehető, sőt van, amelyik már kis mennyiségben is komoly rosszullétet okozhat – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).