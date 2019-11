Kedveskedő oroszok: határidő előtt megkapta a rakétavédelmi rendszert a török sereg

Egy cseh EP-képviselő szerint Babis miniszterelnöknél landolhattak közösségi pénzek.

Egy cseh EP-képviselő az Európai Bíróság elé citálja az unió mindenható testületét, az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanácsot, mivel úgy ítéli meg, hogy az nem hajlandó eleget tenni kérésének és kivizsgálni, vajon cégbirodalmán keresztül zsebre tett-e EU-s pénzeket Babis miniszterelnök, írja a Guardian . Uniós jogászok tavaly kimondták az érdekütközést, és cseh jogvédők ugyanezt állítják. A liberális Lukas Wagenknecht most azt mondja, hogy Merkel német kancellár, Macron francia elnök nem csukhatja be a szemét, ahogy a többiek sem, mert az ügy következményei egész Európára kihatnak. Annál is inkább, mivel az ET tagjaként Babis beleszólhat a támogatások elosztásába, miközben azok egyik legnagyobb haszonélvezője. A bíróságnak még nyilatkoznia kell, hogy hajlandó-e a keresetnek megfelelően gyorsított eljárásban tárgyalni az ügyet és dönteni, még mielőtt megszületik a következő hosszú távú uniós költségvetés, azaz nagyjából jövő június előtt. A büdzsé kapcsán azonban cseppet sem lesz könnyű megállapodni, részben azért, mert több közép-európai ország is a juttatások legnagyobb kedvezményezettjei közé tartozik, csak éppen rombolja a jogállamot. Azon kívül az Európai Parlament jó néhány tagját is aggasztja, ahogyan Magyarország felhasználja ezeket az alapokat. Orbán Viktor barátai, családtagjai és támogatói sorra nyernek EU-támogatásra épülő kormányzati megbízásokat, jóformán vetélytársak nélkül. Ám ez nem megengedhető azok szemében, aki harcot folytatnak a korrupció ellen.