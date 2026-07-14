Kilenc európai ország megállapodott abban, hogy támogatják Ukrajna ambiciózus erőfeszítéseit egy saját rakétavédelmi rendszer kifejlesztésére, amely siker esetén biztosítaná Ukrajna védelmét az orosz ballisztikus fenyegetéssel szemben és részévé válna Európa légvédelmének is.
Kijev és európai partnerei napokon belül hozzálátnak Ukrajna saját, Freya nevű ballisztikus rakétavédelmi rendszerének gyors fejlesztéséhez – derült ki Zelenszkij ukrán elnök közléséből. Egyikük sem várhat arra, mikor jutnak újra az orosz ballisztikus rakéták hatékony elhárításához szükséges amerikai fegyverekhez.
Leginkább a földről kilőtt veszélyek ellen nyújt védelmet.
Az ukrajnai háború kitörése óta a Kelet-Közép-Európa és a Fekete-tenger biztonsága folyamatosan a nemzetközi figyelem középpontjában áll. Nem véletlenül.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf az államfő delegációjának tagjaként Izraelben megtekintette a Vaskupola nevű rakétaelhárító-rendszer működését.
Az ukrán elnök szerint az orosz hadsereg kifogyóban van a korszerű rakétákból, a régi, pontatlanabb rombolóeszközök leginkább a lakosságot fenyegetik.
Lézer alapú rakétapajzzsal egészíti ki Izrael jövőtől a Vaskupolát, a védelmi minisztérium által évek óta fejlesztett rendszer forradalmi változást hoz Izrael védelmi képességében.
A mostani bejelentésből az hámozható ki, hogy a most felbocsátott rakéták nagy sebességű ballisztikus célpontokat semmisítettek meg.
Putyin fegyverdiplomáciát folytat szerte Ázsiában.
Megérkezett a légvédelmi rendszer, és rakétákat folyamatosan szállítják.
Noha Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ittlétekor ezt mondta, Benkő Tibor honvédelmi miniszter viszont azt, valóban szó volt erről, de még nincs megállapodás.
Japán megkezdte Patriot rakétavédelmi rendszerének telepítését szombaton, miután Észak-Korea a héten rakétatámadással fenyegette meg Guamot - derült ki az NHK japán köztelevízión sugárzott felvételekből, írja az MTI nyomán az Index.
Az észak-koreai rakétafenyegetésekre válaszul a Pentagon rakétavédelmi tesztet készül végrehajtani: azt próbálják ki, hogy az amerikai elfogó rakétarendszer képes-e leszedni egy interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM).
Az amerikai hadsereg egy illetékese azt közölte, már működőképes a Dél-Koreába telepített THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) rakétavédelmi rendszer. Rob Manning, a Dél-Koreában állomásozó amerikai csapatok (USFK) szóvivője erősítette meg a hadrendbe állítás tényét.
Az Egyesült Államok közepes és nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas, mobil rakétavédelmi rendszert telepít Dél-Koreába – jelentette be tegnap Sean Spicer fehér házi szóvivő. A THAAD (végfázisú, nagy magasságú területvédelmi rendszer) telepítéséről még tavaly júliusban határoztak, a Trump-adminisztráció nem áll el a telepítéstől. A rendszer első darabjai megérkeztek az Osan légibázisra.
Jelentős mértékben megnőtt a Hamász és a Hezbollah által folyamatosan fenyegetett Izrael védelmi képessége. Hivatalosan bejelentették, hogy a Földközi tenger partján, Javne, illetve Rison Lecion városok közelében fekvő Pálmáchim légibázison, ahonnan műholdat is képes fellőni a hadsereg, sikeres tesztet hajtottak végre a „Nyíl 3” (Arrow 3) rakétavédelmi rendszerrel.
Komoly diplomáciai sikerként éli meg Bukarest, hogy tegnap a dél-romániai Deveselu településen megkezdődött az európai rakétavédelmi rendszer romániai bázisának kiépítése. Az ünnepségen Traian Basescu államelnök azt emelte ki, hogy e bázis egyben a szövetségesek bizalmának kifejezése Románia iránt. Jelen volt Jim Miller amerikai védelmi minisztériumi államtitkár és Alexander Vershbow NATO-főtitkárhelyettes is.