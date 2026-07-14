Rakétavédelmi rendszer Dél-Koreának

Az Egyesült Államok közepes és nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas, mobil rakétavédelmi rendszert telepít Dél-Koreába – jelentette be tegnap Sean Spicer fehér házi szóvivő. A THAAD (végfázisú, nagy magasságú területvédelmi rendszer) telepítéséről még tavaly júliusban határoztak, a Trump-adminisztráció nem áll el a telepítéstől. A rendszer első darabjai megérkeztek az Osan légibázisra.