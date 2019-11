Háttal az Uniónak, arccal Eurázsia felé a kormány

Otthon dolgozni mindenki szeret.

Az irodai dolgozók 90 százalékának nem jön be a nyitott terű iroda, csak 10 százalékuk gondolja úgy, hogy vannak előnyei - derült ki abból az októberi felmérésből, amelyet a november 20-i Big Office Day szervezői készítettek csaknem 1000 válaszadó megkérdezésével. A kérdéssort a legkülönbözőbb hátterű és méretű cégek hazai munkavállalói - köztük számos közép- és felsővezető - töltötték ki. A felmérés szerint elfogadhatóbbnak tartják azt, amikor a dolgozóknak nincs saját fix asztaluk, ez a válaszadók csaknem egyharmada szerint megszokható, 24 százalékuk pedig hatékony megoldásnak tartja abban az esetben, ha a munkavállalók az otthonról történő munkavégzés miatt nem járnak be minden nap. A megkérdezettek egyharmada heti plusz egy nap otthoni munkavégzésért 5 százalékot, míg 15 százalékuk akár 10 százalékot is engedne a fizetéséből. A válaszadók csaknem 20 százaléka nem is menne olyan céghez dolgozni, ahol nincs lehetőség otthoni munkavégzésre. A megkérdezettek több mint fele, 53 százaléka mondana le egy jobb főnökért keresetének egy részéről, 10 százalékuk fizetésének akár több mint 15 százalékát is feláldozná. A kisállatbarát irodák esetében az ellenzők vannak többségben, 57 százalék gondolja úgy, hogy a kedvenceknek nem az irodában van a helyük. Ma már a magyar piacon is több olyan szoftver érhető el, amely képes mérni a munkavállalók hatékonyságát. A többség tolakodónak érzi az ilyen fokú ellenőrzést, míg a válaszadók 30 százaléka úgy gondolja, hogy akár jó célra is használhatók ezek az eszközök. A válaszadók 90 százalékának fontos, hogy a cég, amelynél dolgozik, alkalmazzon környezetbarát megoldásokat.