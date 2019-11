Rengeteg a kóbor kutya Magyarországon, de az állam továbbra is tétlen

Remélem, 2022-től már egy politikai közösségben folytathatjuk - mondta Botka Lászlóról, Hadházy Ákosról és Szél Bernadettről Fekete-Győr András, a Momentum elnöke.

Megmotozták szerdán a NAV nyomozói? Nem, semmi ilyen nem történt, bár volt rá felhatalmazásuk. Az irodánkban keresgéltek, majd átmentek a könyvelőinkhez, ahol lefoglaltak ezer oldalnyi dokumentumot. Még februárban eljuttattuk az összes számlát az Állami Számvevőszéknek, elszámoltunk minden egyes forinttal, amit a Momentum a 2018-as parlamenti választási kampányban felhasznált, az utolsó számlát is kitettük a honlapunkra, ennek ellenére az ÁSZ költségvetési csalás gyanújával feljelentett minket. Akkor csak az időpont volt meglepetés? A sors fintora, hogy pont Vlagyimir Putyin látogatásának napján szállta meg a székhelyünket a NAV. A civilek, ellenzéki pártok, más véleményen lévők vegzálása a putyini Oroszországban megszokott, Orbán pedig hithű tanítványa a diktátornak. Október 13-án a Fidesz történelmi vereséget szenvedett, márpedig, ha egy elnyomó rendszert megsuhint a változás szele, megijed, és odacsap. Szóval a vád célja szimplán a Momentum lejáratása? Besározás, nyomasztás, tesztelés. Nekünk tiszta a lelkiismeretünk, nincs félnivalónk, nincs takargatnivalónk, és nincs veszítenivalónk. Összezárunk és dolgozunk tovább minden erőnkkel annak biztos tudatában, hogy jó úton járunk. Jöjjenek csak, de 2022-ben jönni fogunk mi is. Mit gondol, végigviszik ítéletig ezt az ügyet? Vigyék! Veszíteni fognak. Hogy jutott odáig a párt, hogy ennyire fontos ellenfele a hatalomnak? Tavaly nem került be a parlamentbe, most pedig 133 helyen képviselőjük, hat helyen polgármesterük van, és Pest megyében a listás helyek több mint 20 százalékát vitték. Milyen belső mozgások történtek a Momentumban és a társadalomban ez alatt a bő másfél év alatt? Mostanra nemcsak felnőtt a ‘89 körül született első szabad magyar generáció, hanem több éves politikai tapasztalatot is szereztünk. Végig dolgoztuk az elmúlt két és fél évet, bejártuk az országot Nyírségtől Zaláig, és nemcsak azt hiszik el egyre többen, hogy mi tisztán és tisztességesen fogunk kormányozni, hanem azt is, hogy az egészségügyet, az oktatást, és a környezetvédelmet részesítjük előnyben. A májusi EP választás tétje számunkra a túlélés volt, de sikerült megelőznünk az MSZP-t, a Jobbikot, az LMP-t, és a harmadik legerősebb párt lettünk. Most pedig behoztuk a DK-t is, de a Fidesz - bár egyre közelebb, de - még mindig nagyon sok munkára van tőlünk. Ez nem magyarázat a vidéki erősödésre. Módszert váltottak? Egy éve még mindenki azt mondta, a Momentum belvárosi értelmiségi fiúk, lányok gyülekezete, azt sem tudják, merre van a Hortobágy. A Nolimpia után az új tagságunk nagy része már Budapesten kívüli. A legtöbben Fekete-Győr Andrást vagy Donáth Annát látják a tv-ben, egy pesti srácot és egy pesti csajt, de közben Dencsházán Nemeskéri Katalin, vagy Vámospércsen Kosztin Mihály jelenti a helyieknek a Momentumot. Ahol kistelepülésen elindultunk, ott a megyei listára mindenhol kimagasló eredményt kaptunk. Hogy jutnak el ezekre a településekre? Főszabály szerint a megyeszékhelyeken kezdtünk közösséget szervezni, de jelentkeztek hozzánk rengetegen kisebb településekről is, ahol a helyi hőseink beindították a gépezetet. A következő lépés, hogy a városi és megyei képviselőink szisztematikusan elmennek a környező településekre, és megtalálják a helyi Kosztin Mihályokat, akik aztán majd közösségbe szervezik az aktív lakosságot. Ez lehet a siker kulcsa a 2022-es parlamenti-, és a 2024-es önkormányzati választáson is. Mire lesz elég a 133 képviselő és 6 polgármester?

Óriási lehetőség ez számunkra! Ezzel együtt azt gondolom, alulreprezentáltak vagyunk a képviselő-testületekben a valós támogatottságunkhoz képest. Rosszul alkudoztak előzetesen? Inkább mértéktartók voltunk. Azt mondtuk, ne legyünk most nagyravágyók, szerezzünk tapasztalatot, majd 5 év múlva nagyságrendekkel több szerepet is vállalhatunk. Máris vannak konfliktusok az összefogás képviselői között, Pesterzsébeten a Momentum nem kért a tiszteletdíjak 20 százalékos emeléséből, Zuglóban az új működési szabályzatból. A viták felőrölhetik az összefogást, de lehet, hogy növelik a párt népszerűségét. Mi a fontosabb? Mi nem vagyunk hajlandók feladni az elveinket, éppen ezért konstruktív ellenzékiségbe vonultunk Pesterzsébeten, de ami az erzsébetiek érdeke, abban természetesen együttműködünk. Zuglóban azt mondtuk, elfogadhatatlan az átláthatatlanságot szülő SZMSZ módosítás, nem támogatjuk és végül nem is terjesztette be Horváth Csaba. Ilyen hozzáállást várok minden momentumostól, mert elvek nélkül győzni, az nem siker! Ha ez a hozzáállás szétfeszíti az összefogást, az az egész ellenzéket gyengíti. Ezzel számolnak? Másik oldalról közelítem meg: megjelentünk a magyar politikában, két év alatt az egyik legmeghatározóbb politikai erő lettünk, és azt követeljük az emberek nevében, hogy senki se lopjon közpénzt, működjön átláthatóan, fordítsa az erejét az egészségügyre, oktatásra, környezetvédelemre, és legyen korrekt a másikkal. Ha alapvető dolgokat nem akarnak betartani más ellenzéki pártok, akkor ne beszéljünk rendszerváltásról! Változzanak velünk! Vagy változnak, vagy viszontlátásra! Mekkora esély van erre a változásra? Az, hogy a velejéig korrupt Lackner Csabát az MSZP egészen gyorsan kizárta, jó jel. Az LMP ugyanilyen elvekkel indult, látjuk hová jutottak. Mit tanultak a sorsukból? Mi egy év alatt beláttuk, hogy a választói akarat helyesen az együttműködést preferálja az Orbán-rendszer pusztításával szemben. Az LMP erre 7-8 évig képtelennek bizonyult. Hiszek benne, hogy az együttműködésbe az LMP, a Jobbik, az MSZP és a DK is tud valamit beleadni, de azt is látom, hogy túl sokan vagyunk, tisztázásra van szükség. A legtöbb kérdésről ugyanazt gondoljuk a párbeszédesekkel vagy az LMP-sekkel, akkor miért vagyunk különböző pártokban? Remélem, hamarosan eljön a közös munka ideje. Mindenkinek feltűnt, mennyire jól megértik egymást Botka Lászlóval. Egy potenciális együttműködés kezdete, hogy kilépett az MSZP-ből? Akár az is lehet. Belép a Momentumba? Nagyon korai lenne erről beszélni, de szoros az együttműködésünk. Szegeden a városfejlesztési alpolgármester momentumos, valamint a zöld programot is momentumosok viszik végig Magyarország harmadik legnagyobb városában. Hasonló a helyzet Szél Bernadettel és Hadházy Ákossal is, akik talán a legközelebb állnak hozzánk. Szerintem nagyon jól politizálnak függetlenként, ki tudnak teljesedni, de 7 évig voltak egy másik pártnak a meghatározó politikusai. Nem szabad semmit sem siettetni, időt kell hagyni nekik. Remélem, 2022-től már egy politikai közösségben folytathatjuk. Elemzők szerint az egyforma támogatottság azt vetíti előre, hogy DK-Momentum párbaj kezdődik az ellenzék vezetőjének helyéért. Nem szeretnék párbajozni a DK-val. Persze a helyzet pikáns, hiszen fiatalként Gyurcsány Ferenc felelőtlen és káoszba hulló kormánya ellen tüntettem, most pedig együttműködünk egy közös ellenféllel, a Félelem Rendszerével szemben. Min múlik majd az elsőbbség? A Fideszből előbb-utóbb kiábránduló embereket vélhetően nem Gyurcsány Ferencék, hanem a Momentum fogja tudni meggyőzni arról, hogy van nyugati alternatívája ennek a rendszernek. Másrészt az évente nagykorúvá váló 120-130 ezer fiatal jelentős része is jó eséllyel momentumos lehet, mert mi értjük a világukat. Ők már nem ígéreteket várnak, hanem azt, hogy a dolgok működjenek. Ők már az adatok és a tények generációja, és borzasztóan aggódnak a jövőjükért. Ha egy momentumosról derül ki, hogy korrupt lett, disznóságot csinál, elküldik? Ha valaki korrupt lesz, és ez bebizonyosodik róla, akkor azonnal mennie kell. Először a pártból, majd bíróság elé, végül pedig börtönbe. A kormánysajtó azt sulykolta, majd megint jön egy koalíció, amiben a DK felel meg a régi MSZP-nek, a Momentum pedig olyan, mint az egykori SZDSZ. Mit gondol erről? Azt, hogy ez a gondolatkísérlet mindenféle fantáziát nélkülöz, tehát unalmas és bárgyú. A mi generációnk jó része már nem is tudja, mi volt az SZDSZ. Azt sem tudják, mi a progresszív pártcsalád, ahová a Momentum tartozik. Vannak a populisták, akik igyekeznek megbénítani Európát, destruktívak, meggátolják például a gyors reagálást a török-kurd konfliktusra, megvétózzák, hogy 2050-re az unió karbon-semleges legyen. Ilyen az Orbán-kormány. Aztán vannak, akik erős, gyors, hatékony Európát szeretnének, ezek a progresszívek. Mi azt mondjuk, legyen tagállami hatáskörben az oktatás vagy a tudománypolitika, de nem kérdés, hogy közös hadsereg, közös fizetőeszköz, és közös energiapolitika kell, mert hatékonyabb. Ez a jövő. Orbán most barátságosabb arcot vág. Hisz neki? Teljesen hiteltelen kilenc év vicsorgás után. Azt hiszem, Krekó Péter mondta jól: az asztal fölött mosolyog, alatta pedig rúg majd. Azzal számolok, hogy nem adnak több pénzt az önkormányzatoknak, kivéreztetik az ellenzéki kézbe került városokat, főleg a fővárost. Tudatosítanunk kell a budapestiekben, hogy ha nem valósulnak meg a terveink, az nem a mi hibánk lesz, hanem Orbánéké. Eggyel nem számolnak: egy új, európai mentalitás meghonosításához nem kell pénz.