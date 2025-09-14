Nagy testű fekete kóbor kutya ölte meg Pfeifer Károlyék három tyúkját július közepén Somogyaracson. A műtétből lábadozó tartalékos katona, mint meséli, megkötötte az ebet és elvitte a polgármesterhez, hogy megtudja: mi legyen a betolakodóval. A kérésnek megfelelően befogadta, hátha előkerül a gazdája, és ha mégsem, akkor gyepmestert hívnak. Másnapra a kutya eltűnt a kötél végéről. Tetemét a bozótosban találták meg, a sokkoló hírek szerint agyonverték vagy felakasztották. Sok a kérdőjel, a szóbeszéd szerint még egy fejbujtóval kapcsolatban is. A rendőrség állatkínzás vétségének megalapozott gyanújával ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást. A több százezer kóborló kutyából eggyel kevesebb van, egy méltatlan és felkavaró történetből eggyel több. És megint egy állat szenvedett, miközben a szaporulat kizárólag az emberi felelőtlenségnek róható fel. És persze a vidék pénztelenségének, tudatlanságának, az állattartási kultúra teljes hiányának. Az állam szigorít ugyan, de a helyzet változatlanul kritikus.
