Belgrádnak üzent Washington

Aggódik Washington amiatt, hogy Szerbia fegyvereket és haditechnikát vásárol Oroszországtól, és annak sem örül, hogy a legmodernebb orosz haditechnikát vonultatják fel a balkáni ország területén.

Matthew Palmer, az amerikai külügyminisztérium nyugat-balkáni különleges megbízottja az észak-macedóniai ELSAT televíziónak adott interjújában beszélt pénteken este az amerikai fenntartásokról. Az AFP hírügynökség által szemlézett interjúban az amerikai diplomata arra reagált, hogy október 24-én a Szláv Pajzs-2019 elnevezésű orosz-fehérorosz-szerb hadgyakorlaton, Szerbia területén megjelentek az S-400-as orosz légvédelmi ütegek és a Pancir-S típusú önjáró légvédelmi harci járművek is, amelyeket első alkalommal dobott be Moszkva külföldi hadgyakorlaton. Szerbia S-400-st nem vásárolt, de a Pancírokat már megrendelte Oroszországtól, ezt maga Aleksandar Vucic államfő is megerősítette a hadgyakorlat kapcsán újságíróknak. Vucic arról is beszélt, hogy országának nincs anyagi lehetősége ilyen rendszerek beszerzésére, egyetlen lehetőség az lenne, ha Oroszország használatba adná. Az amerikai különleges megbízott azonban a Szerbia elleni szankciók felújítását is kilátásba helyezte, amennyiben Belgrád nem lesz eléggé „körültekintő és óvatos” az orosz haditechnika kérdésében. Az amerikai különleges megbízott szombaton Koszovóba látogatott. Pristinában egyetemi hallgatóknak tartott előadásában arról beszélt, hogy Szerbia soha nem fog bejutni az Európai Unióba Koszovó elismerése nélkül. A szerb médiában kiemelt figyelmet kaptak szavai, mindenekelőtt azért, mert az Európai Unió soha nem szabta hivatalosan Szerbia csatlakozási feltételéül Koszovó elismerését, öt EU-tagállam (Spanyolország, Románia, Szlovákia, Görögország, Ciprus) pedig mindmáig nem ismerte el Koszovót. (Tény, hogy kimondatlanul ez mindig ott lebegett Szerbia feje fölött, tavaly februárban így nyilatkozott Pristinában Sigmar Gabriel akkori német külügyminiszter is.) Előadásában Matthew Palmer azt is hangsúlyozta, hogy Koszovó kérdését nem lehet kihagyni a balkáni helyzet hatékony és tartós megoldásából és hangsúlyozta, hogy “Koszovó és Szerbia viszonya” továbbra is stratégiai szempontból prioritást jelent az Egyesült Államok számára. Palmer ugyanakkor tárgyalásos megoldásra buzdított. „Koszovó megérdemli a NATO, az EU és az ENSZ tagságot is. Ez a jövőkép azonban csak a párbeszéd útján és után alakulhat ilyenné… ”, emelte ki Palmer. Hozzátette, Szerbiának is fel kell hagynia azzal a gyakorlattal, hogy lépten-nyomon Koszovó nemzetközi szervezetekben való felvétele ellen kampányol. Palmer ezen a héten Belgrádba is ellátogat.