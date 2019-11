Felbukkant Hamilton Schumacher visszapillantó tükrében

A 34 éves brit pilóta közel került ahhoz, hogy beállítsa vagy meg is megdöntse a hétszeres világbajnok német különböző rekordjait.

Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája vasárnap bebiztosította hatodik világbajnoki címét, ezzel az eredménnyel pedig Michael Schumacher mögött ő a Forma-1 történetének második legeredményesebb pilótája.



„Nem vagyok az a fajta, akit különösebben érdekelnek a rekordok és nem akarom azt a képzetet sem felépíteni, hogy utol szeretném érni Michaelt – nyilatkozta a vasárnapi futamot követő sajtótájékoztatón Hamilton. – Jelenleg ki kell élveznem a mostanit. Határozottan úgy gondoltam, hogy Michael közelébe kerülni is valószínűtlen, mivel sokáig csak egy világbajnoki címem volt. Miközben most olyan közelinek tűnik, mégis olyan távoli, hogy nem is igazán tudom felfogni. Furcsa nézni, és látni valakit a tv-ben, most pedig én vagyok ott, és olyasvalamit csinálok, amit olyan nagyszerű versenyzők, mint Ayrton Senna és Michael Schumacher. Teljesen szürreális belegondolni ebbe az utazásba, abba, ami elhozott idáig” – fogalmazott a brit pilóta, aki Niki Lauda halálára is kitért.

„Minden évben másféle hullámvasútra ülsz fel, csapatként ez volt a legkeményebb év számunkra, hiszen idén elveszítettük Nikit. Nem gondoltam, hogy az elvesztése ennyire megüt. Nagyon felzaklatott, és rettentően hiányzik” – mondta Hamilton, aki újságírói kérdésre értékelte 2019-es szezonját is.

„Idén teljesítettem a legjobban, és próbálok is csúcsformában lenni, mert még van miben fejlődni. Lesznek hullámvölgyek, de úgy érzem, a legjobb eszközök állnak rendelkezésemre, szóval képes leszek megbirkózni ezekkel.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff büszke versenyzőjére, s hiszi, hogy további sikereket érhet el.

„Úgy gondolom, hogy ha képesek leszünk jövőre is jó autót biztosítani számára, akkor nincs ok amiért ne tudná megszerezni a 7. címét. Lewis brutálisan gyors, tehetséges és fejleszti magát, ez a kombináció pedig kiemeli őt a nemzedékéből. Úgy gondolom, rendkívül magas szinten van, de még mindig van benne fejlődési potenciál, és úgy vélem, ez inkább már mentális kérdés, hogy mennyivel lehet jobb ennél.”

Hamilton egykori csapattársa, Nico Rosberg is elismerően beszélt a brit pilótáról, noha kettejük viszonya alaposan megromlott a rivalizálásuk miatt.

„Egyszerűen hihetetlen, amit csinál, hat címet nyerni egészen elképesztő teljesítmény. Folyamatosan közelebb kerül ahhoz, hogy a valaha élt legjobb legyen, amit Michael Schumacher után még csak lehetségesnek sem tartottunk."

David Coulthard szerint Hamilton már most minden idők legjobbja. „Nyerhet-e hét vb-címet vagy megelőzheti-e Michaelt? A válasz igen, persze, hogy megelőzheti, azonban szerintem már bebetonozta a helyét a Forma-1 történelmének csúcsán, és ami szerintem igazán megkülönbözteti őt Senna vagy Schumacher nagyszerűségétől, az a sportolói erkölcse. Azt gondolom, Lewis minden szempontból egy igazi sportember: becsületes és követi a szabályokat – jellemezte a Forma-1-ből 2008 végén visszavonuló skót Hamiltont, aki nemcsak a világbajnoki címek terén érheti utol jövőre Schumachert, hanem a futamgyőzelmek számában is. A 34 éves brit 83-nál tart, így már csak 9 elsőségre van szüksége, hogy megdöntse a 2012-ben visszavonult német rekordját.