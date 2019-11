Nem kebelezne be mindenkit, csak szemezgetne a kispártokból a Momentum

A Momentum nem az egész Párbeszédet és az LMP-t olvasztaná be magába, hanem azok egyes politikusait csábítaná át - állítják forrásaink.

– Jót tenne az ellenzéknek, ha kevesebb párt lenne – így magyarázták momentumos forrásaink Fekete-Győr András lapunknak adott. A Momentum elnöke azt mondta, bár hisz benne, hogy az együttműködésbe az LMP, a Jobbik, az MSZP és a DK is tud valamit beleadni, azt is látja, „hogy túl sokan vagyunk, tisztázásra van szükség.” Információnk szerint a Momentum vezetésének és tagságának ez az egyértelmű és elsődleges célja, azaz, hogy a független, ex-LMP-s Szélt és Hadházyt, valamint az MSZP-ből minap távozó Botkát „valamilyen módon” integrálják a pártba. Forrásaink úgy vélték, azért is jó, ha ennek kapcsán sokat szerepel a Momentum neve, mert ez is azt mutatja, hogy ez egy erős közösség, ahová adott esetben ismert és felépített politikusok is szívesen csatlakoznának, vagy legalábbis gondolkodnának a lépésen. Hadházy Ákos megkeresésünkre valóban nem tűnt elutasítónak. - Jól esik, ha számítanak rám, de jelenleg kevésbé érdekel a saját politikai helyzetem – mondta.Hadházy egyébként inkább arról szeretne beszélni, hogy mivel kellene foglalkoznia az ellenzéki politikusoknak. – A játékszabályokat vissza kell állítanunk, fel kell lépnünk a kormánypropaganda ellen és megszervezni az ellenzéket. Például azért, hogy ne maradjanak komplett falvak szavazóköri delegáltak nélkül – sorolta. A független politikus szerint a Momentum ebben nagyon jó partner, jól tud velük dolgozni. Szél Bernadett és Botka László nem reagált hívásainkra. Név nélkül nyilatkozó momentumos forrásaink szerint ugyanakkor a Párbeszédet és az LMP-t „nem érdemes integrálni”, inkább politikusokat „szerződtetnének” a pártokból. Kanász-Nagy Máté, az LMP titkára a Népszavának mindenesetre azt nyilatkozta, hogy már most is sok helyen együtt vezetnek városokat, vagy kerületeket momentumos politikusokkal. Újpesten például ő az alpolgármestere a momentumos Déri Tibornak. – Az, hogy a jövőben merre fog haladni ez az együttműködés, még nem tudom, de az LMP-n belül jelenleg azon gondolkozunk: hogyan tudjuk ezt tovább fejleszteni – fogalmazott. Arra a kérdésünkre, hogy a továbbfejlesztés jelenthet-e közös pártot, azt mondta: az biztos, hogy választási együttműködésre van szükség, de ennek formáit nem részletezte. Kanász-Nagy szerint ezt legkésőbb 2021-ben kell tisztázni.A Párbeszédtől azt az ígéretet kaptuk, hogy válaszolni fognak Fekete-Győr András felvetésére, de ez egyelőre nem történt meg. Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász, politológus szerint Szél Bernadett és Hadházy Ákos mozgásán régóta látszik, hogy közelednek a Momentumhoz és Botka László is erre felé tendálhat. – Mindenkinek van múltja, mind a három politikus rengeteg hibát elkövetett az elmúlt években. A Momentum fő attrakciója a választók szemében pedig pont az volt, hogy nem terhelte őket semmi. Van előnye is Botkáék esetleges integrálásának, de ezen még sokat kell gondolkodnia a Momentumnak – mondta a szakértő. Szentpéteri Nagy szerint ugyanakkor az LMP-vel nem éri meg szorosabbra fonniuk a viszonyt. – A halottakat nem kell feltámasztani – jegyezte meg. A Párbeszéd integrálása viszont racionális gondolatnak tartotta, szerinte ugyanis a párt a Momentum természetes szövetségese, tartalmilag ugyanazt mondja mindkét párt.