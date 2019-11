Már keddtől lezárások lesznek Erdogan látogatása miatt Budapesten

Az útvonalat keresztező útszakaszok is le lesznek zárva.

A rendőrség közlése szerint a főváros területén a következő forgalmirend-változás lép életbe: Recep Tayyip Erdogan látogatása miatt 2019. november 5-e és november 7-e között megváltozik a forgalmi rend Budapest több kerületében – írja a police.hu.

Tilos megállni november 5-én 20 órától november 7-én 24 óráig

– az M3-as ki-, és bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelyen a SHELL benzinkút melletti parkolókban, – az M3-as kivezető szakaszának szervizútján, a Wesselényi utca és a Szentmihályi út között, – az M3-as bevezető szakaszának szervizútján, a Széchenyi út és a Rákospalotai körvasút sor között, – a Szőnyi úton, a BVSC pálya és a Mexikói út között lévő parkolókban, – a Szőnyi úton, a BVSC pálya előtti parkoló teljes területén, – a Mexikói úti P+R parkoló felüljáró melletti útszakasz mindkét oldalán, – a Kacsóh Pongrác úti felüljáró alatt, – a Kacsóh Pongrác út szervizútján, a Hermina út és a Borostyán utca által határolt területen, – a Széchenyi fürdő kiszolgáló útjának mindkét oldalán, a Kós Károly sétánytól 50 méteres szakaszokon, – a Széchenyi fürdő előtti félkörív mindkét oldalán, – a Paál László sétány Kós Károly sétány felőli félkörívének mindkét oldalán, – a Városligeti körút mindkét oldalán, a Kós Károly sétánytól 50 méter hosszú szakaszon, – a Hősök terén, – a Dózsa György úton a Lendvay utca és a Délibáb utca között, – az Andrássy úton és a szervizúton is, – a Rippl-Rónai utca mindkét oldalán a Délibáb utca és a Lendvay utca között, – a Munkácsy Mihály utca mindkét oldalán a Délibáb utca és a Lendvay utca között, – a Bajza utca mindkét oldalán a Délibáb utca és az Aradi utca között, – a Kodály körönd teljes területén, – a Szinyei Merse Pál utca mindkét oldalán az Aradi utca és az Andrássy út között, – a Felsőerdősor utca mindkét oldalán a Benczúr utca és az Andrássy út között, – a Szív utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Szegfű utca között, – a Rózsa utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Szegfű utca között, – az Izabella utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Szófia utca között, – a Vörösmarty utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Hunyadi tér között, – a Csengery utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Hunyadi tér között, – az Eötvös utca mindkét oldalán az Aradi utca és a Szófia utca között, – az Oktogon teljes területén, – a Jókai téren, – a Liszt Ferenc téren a Paulay Ede utca és az Andrássy út között, – a Nagymező utca mindkét oldalán a Paulay Ede utca és a Mozsár utca között, – a Hajós utca mindkét oldalán a Paulay Ede utca és a Lázár utca között, – a Dalszínház utca mindkét oldalán a Paulay Ede utca és a Révay utca között, – a Székely Mihály utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Paulay Ede utca között, – a Dobó utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Révay utca között, – a Káldy Gyula utca mindkét oldalán a Révay utca és a Paulay Ede utca között, – a Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán az Arany János utca és a Paulay Ede utca között, – a József Attila utca mindkét oldalán, – a Hercegprímás utca mindkét oldalán a József Attila utca és a Szent István tér között, – a Sas utca mindkét oldalán a József Attila utca előtt 30 méter hosszú szakaszon, – az Október 6. utca mindkét oldalán a Mérleg utca és a József Attila utca között, – a József nádor tér teljes területén, – az Erzsébet téren a Harmincad utca és a József Attila utca között, – a Nádor utca mindkét oldalán a Mérleg utca és a József Attila utca között, – a Mérleg utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Nádor utca között, – a Széchenyi tér teljes területén, – a Széchenyi téren az MTA előtti nagy parkolóban, – az Akadémia utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Vigyázó Ferenc utca között, – a Dorottya utca mindkét oldalán, – az Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Türr István utca között, – a Pesti alsó rakparton a Lánchíd északi és déli oldalán található parkolókban, – a Budai alsó rakparton a Lánchíd alatt és előtte-utána 20-20 méteres szakaszon, – a Clark Ádám téren, – a Hunyadi János út mindkét oldalán, – a Szalag utca mindkét oldalán a Hunyadi János út és a Szőnyeg utca között, – a Donáti utca mindkét oldalán a Hunyadi János út előtt 30 méter hosszú szakaszon, – a Csónak utca mindkét oldalán a Hunyadi János út előtt 30 méter hosszú szakaszon, – a Lánchíd utca mindkét oldalán, a parkolóban is, – Öntőház utca mindkét oldalán, – az Ybl Miklós téren, – az Apród utca mindkét oldalán, – a Döbrentei utca mindkét oldalán az Ybl Miklós tér és a Fogas utca között, – a Szarvas téren, – a Váralja utca mindkét oldalán az Attila úttól a Déli Rondellához vezető lépcsőig és az Orvostörténeti Múzeum feletti parkolóban, – az Attila út mindkét oldalán a Döbrentei tér és az Alagút utca között, – a Dózsa György téren, – a Palota út mindkét oldalán, – a Váralja utca mindkét oldalán a Palota úttól 30-30 méter hosszú szakaszon, – a Tábor utca mindkét oldalán a Logodi utca és a Palota út között, – a Lovas út mindkét oldalán a Palota út előtt 30 méter hosszú szakaszon, – a Színház utca mindkét oldalán, – a Szent György utca mindkét oldalán, – a Szent György téren, – a Dísz téri parkoló teljes területén, – a Fő utca mindkét oldalán a Clark Ádám tér és a Jégverem utca között, – a Jégverem utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, – a Bem rakpart mindkét oldalán, – a Pala utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, – a Halász utca mindkét oldalán a Fő utca és a Ferihegyi utca között, – a Ferihegyi utca mindkét oldalán, – a Szilágyi Dezső tér mindkét oldalán a Bem rakparttól 50 méter hosszú szakaszon, – a Vám utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, – az Aranyhal utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, – a Batthyány tér mindkét oldalán a Bem rakparttól 50 méter hosszú szakaszon, – a Csalogány utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, – a Vitéz utca mindkét oldalán a Nagy Imre tér és a Bem rakpart között, – a Kacsa utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, – a Ganz utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, – a Bem József téren, – a Lipthay utca mindkét oldalán a Bem tértől 50 méter hosszú szakaszon, – a Frankel Leó út mindkét oldalán a Bem tértől 50 méter hosszú szakaszon, – a Fekete Sas utca mindkét oldalán, – a Henger utca mindkét oldalán a Fekete Sas utca és a Margit körút között, – a Tölgyfa utca mindkét oldalán a Fekete Sas utcától a Bem József utca felé 50 méter hosszú szakaszon, – a Tölgyfa utca mindkét oldalán a Fekete Sas utca és a Margit körút között, – a Margit körút mindkét oldalán a Frankel Leo út és a Török utca között, – a Margit körút mindkét oldalán a Margit utcától 50 méter hosszú szakaszon a Rómer Flóris utca felé, – a Török utca mindkét oldalán a Margit körúttól 50 méter hosszú szakaszon, – a Margit utca mindkét oldalán a Török utca és az Ankara utca között, – a Mecset utca mindkét oldalán a Margit utcától végig, – a Mecset utca 12. számnál lévő parkolóban, – a Mecset utca mindkét oldalán a Margit utca és az Ankara utca között, – az Ankara utca mindkét oldalán, – a Rómer Flóris utca mindkét oldalán a Zivatar utca és a Margit körút között, – a Rómer Flóris utca 39. számmal szemközti parkolóban, – a Zivatar utca mindkét oldalán a Rómer Flóris utcától 50 méter hosszú szakaszon, – az Apostol utca mindkét oldalán a Türbe térig, – az Apostol utca mindkét oldalán a Margit utca és a Vérhalom utca között, – az Apostol utca mindkét oldalán a Bolyai utcától 50 méter hosszú szakaszon, – a Turbán utca mindkét oldalán – a kis parkolókban is – a Vérhalom utca és a Türbe tér között, – a Türbe téren, – a Mansfeld Péter Park teljes területén, – a Veronika utca mindkét oldalán, – a Bolyai utca mindkét oldalán az Apostol utca és a Veronika utca között, – a Vérhalom utca mindkét oldalán az Apostol utca és a Vérhalom utca 3. szám között.

Szakaszosan és időszakosan lezárják

November 7-én 9 óra 30 perctől 11 óra 30 percig a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér „E” porta – 4. számú főút – M0 autóút – M3 autópálya bevezető – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere – Andrássy út – József Attila utca – Széchenyi tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca – Szent György tér útvonalat. November 7-én 14 óra 30 perctől 15 óra 30 percig a Szent György tér – Szent György utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Apród utca – Ybl Miklós tér útvonalat. November 7-én 17 óra 30 perctől 19 óráig az Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Fő utca – Jégverem utca – Bem rakpart – Bem tér – Fekete Sas utca – Tölgyfa utca – Margit körút – Margit utca – Ankara utca – Apostol utca – Vérhalom utca – Turbán utca – Türbe tér útvonalat. November 7-én 9 óra 30 perctől 11 óra 30 percig a Türbe tér – Turbán utca – Vérhalom utca – Apostol utca – Ankara utca – Margit utca – Margit körút – Tölgyfa utca – Fekete Sas utca – Bem tér – Bem rakpart – Jégverem utca – Fő utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Kós Károly sétány – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – M3 autópálya bevezető – M0 autóút – 4. számú főút – Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér „E” porta útvonalat. A lezárások idején az útvonalat keresztező útszakaszok szintén le lesznek zárva.