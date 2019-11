Hungarikum lett a dobostorta

A győrieknek írt nyílt levélben jelentette be.

A győri közgyűlés alakuló ülése után, péntek 16 órai határidővel lemond polgármesteri tisztségéről Borkai Zsolt, Győr polgármestere, politikus ezt a győriekhez írt szerdai nyílt levelében jelentette be.

Győrplusz.hu idézi is a nyílt levelet, amit változtatás nélkül közlünk: „Kedves Győriek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rendkívül nehéz másfél hónapon vagyunk túl. Tudom és remélem, hogy mindenki számára hamarosan kiderül, hogy a rágalmak egy kivétellel egy hamis blogon megjelenő hazug információk sokasága, amit a sajtó is ellenőrizetlenül átvett. Sajnos az online felületeken és a közösségi médiában megjelenő információkat – annak igazságtartalmát meg sem kérdőjelezve – sokan tényként kezelik. Ezzel akaratlanul is kiszolgálják a háttérben megbújó karaktergyilkosságot elkövetők szándékát. Ma én vagyok a célpont, holnap más lesz, amíg a hazug hírterjesztésnek, tényként feltüntetett rosszindulatú feltételezéseknek senki nem szab határt. Ne gondolják, hogy ez egy ember bosszúja, nem létezik az ördög ügyvédje. Véleményem szerint ez egy gondosan kitalált, profin előkészített csapda volt, melytől vélhetően komoly politikai vagy anyagi előnyöket reméltek. Egy általam valóban elkövetett, elsősorban a családomat megbántó cselekedetemre építettek rá minden hazugságot, hogy az hihető legyen. Amit valóban tettem, arra nem vagyok büszke, és mindenkitől elnézést kell kérnem, aki e miatt csalódott bennem. Sokszorosan megbűnhődtem érte – de minden más mocskolódás alaptalan rágalom. Sportember vagyok, sohasem drogoztam és korrupt sem vagyok. Az említett utazáson saját költségen vettem részt, ennek megvolt a fedezete, nem loptam és nem csaltam. A folyamatos alaptalan vádaskodások ellenére eddig nem mondtam le, mert azt szeretettem volna, hogy a városnak olyan polgármestere legyen, akit a győriek megválasztottak és képes Győrt vezetni. A kitartáshoz az erőt az adta, hogy mindannak ismeretében, ami rólam egyelőre büntetlenül megjelenhetett, és ami egy kivételével hazug mocskolódás, olvasták, látták az emberek, mégis bizalmat szavaztak nekem. A politikai ellenfeleim a választás tisztaságának megkérdőjelezésével kapcsolatos lépéseikkel nemcsak engem, hanem a város működését is lehetetlenné akarták tenni, húzták az időt, ezért számoltatták kétszer is újra a szavazatokat. Október eleje óta a város életéről és jövőbeni kihívásairól senki sem beszélt. Azt gondolom, egy önkormányzati választásnak az elért eredményekről és a jövőbeni tervekről kellene szólnia. Az elmúlt időszakban nem csak én, hanem a családtagjaim is céltáblává váltak. Ennek a jövőben nem szeretném kitenni őket. Be kell fejezni a gyűlölködést, mert az nem visz előre. 2006 óta hatalmas utat tettünk meg. Győr Magyarország egyik gazdasági bástyája lett, városunk fejlődése megkérdőjelezhetetlen. Rendkívül köszönöm az elmúlt 13 évet a győrieknek, polgármesterségem alatt szép eredményeket értünk el. Köszönöm a velem dolgozó képviselő-testületeknek, a közvetlen és közvetett munkatársaimnak is, hogy támogatták a város fejlődését, jelentős beruházások és programok megvalósítását. Levonom a konzekvenciákat és vállalom a felelősséget. Szeretem Győrt, ezért nem szeretném a személyemmel és velem történtekkel hátráltatni a város további fejlődését. Ezúton bejelentem, hogy a morális helyzetre való tekintettel az alakuló közgyűlés után péntek 16 órai határidővel polgármesteri tisztségemről lemondok. Kívánom, hogy a jövőben olyan ember vegye át a székemet, aki érdemes szeretett városunk vezetésére. Győr, 2019. 11. 06. ”

Most mi lesz?

A győri ellenzéket teljesen váratlanul érte Borkai lemondásának a híre, tudtuk meg több forrásból is, így az eltelt napokban semmi nem utalt arra, hogy az újraválasztott polgármester lemondásra készülne. Sőt: korábban Borkai – a választás utáni egyetlen nyilvános megjelenésén - még arról beszélt, hogy „az elkövetkező öt évben” tovább kívánja vezetni a várost, mert erre kötelezi őt a győri választók döntése. Volt olyan ellenzéki forrásunk, aki szerint Borkai időközben több olyan visszajelzést kaphatott, ami egyértelművé tette számára, hogy technikailag nem fogja tudni vezetni a várost. Az korábban is kérdéses volt, hogy a szexbotránnyal a háta mögött a polgármester hogyan fog részt venni például egyházi eseményen vagy ifjúsági eseményen. Sőt, már a csütörtökre összehívott alakuló közgyűlésen Borkainak szegezte volna a helyi ellenzék azokat a kérdéseket, amelyek elől a botrány kirobbanása óta menekül. Egy ellenzéki forrásunk szerint a botrányt megelőzendő a városvezetés közalkalmazottakkal tömte volna tele a városházát, majd a telt házra hivatkozva tartja távol a nemkívánatos sajtót és az ellenzéki aktivistákat. Szerinte azonban a közalkalmazottak közül is sokan jelezhették, hogy nem kívánnak egy ilyen kutyakomédiában részt venni. A választási törvény szerint most 120 napon belül kell kiírni az új, időközi választást. Erről a helyi választási bizottság dönt. A legtöbb megkérdezett arra tippelt, hogy a Fidesz ki fogja várni a fél évet, mivel addig lesz esélye felépíteni egy politikust Borkai helyére. A városban most is rengeteg lehetséges utódjelölt neve kering. A legtöbben a jelenlegi alpolgármesterre, Fekete Dávidra tippelnek, de jó pár más jelölt – köztük több országgyűlési képviselő neve is – felmerült, ám ezt a lehetőséget gyengíti, hogy így egyben országgyűlési képviselői időközi választást is ki kellene írni, amivel a Fidesz a kétharmadot kockáztatná.

Szexbotránytól a lemondásig

A botrány egyértelműen befolyásolta az október 13-i önkormányzati választások eredményét, és A Borkai-botrány október elején robbant ki, miután egy anonim forrás az Ez az ördög ügyvédje -blogoldalon keresztül szivárogtatott ki felvételeket, majd videókat is Borkai Zsolt és társai, között Rákosfalvy Zoltán ügyvéd luxusjachton rendezett adriai-tengeri orgiájáról. A rejtett kamerás videó magában is országos felháborodást keltett, ennek a blogoldal szivárogtatása után pedig cikkek sora született arról, hogy a Borkai, Rákosfalvy és társaik által felépített polip hogyan uralta le Győr környéki közbeszerzéseket és beruházásokat., és ráégett a Fideszre , hiába próbálta a kormánypárt eltartani magától, magánügyként kezelni a történteket. Borkai a botrány ellenére is hetekig polgármester maradt a választások után, bár kilépett a Fideszből.

Az, hogy végül bejelentette lemondását, mondhatni borítékolható volt, miután Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjúi egyikén, október 25-én selyemzsinórt küldött neki . A miniszterelnök a Borkai-ügy kapcsán azt mondta: