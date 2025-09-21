Kívül-belül ragyogóan: Pataki Ágival és tokaji aszúval szépültünk a tolcsvai Herbakastélyban

A rendszerváltást is túlélte, az idén 40 éves az egyik legrégebbi magyar kozmetikai márka, a Helia-D. A márka arcával, a most is ragyogóan szép Pataki Ágival együtt néztük meg a tolcsvai Helia-D Herbakastély kozmetikatörténeti kiállítását és buja gyógynövénykertjét, személyre szabott szépségelixírt kevergettünk a krémek boszorkánykonyhájában, és megkóstoltuk a Tokaj-Hegyalján termelt aszúbort, melyből a „borissza” krémekbe is csepegtetnek, így általuk kívül-belül szépülhetünk.