Az egészségügyi kormányzat lehetőséget fog biztosítani erre a magyar soros EU-elnökség alatt.
Hatvan ország 211 versenyzőjének részvételével rendezték meg decemberben Bangkokban a hatodik teqball-világbajnokságot. Az alig több mint hét éves, magyar fejlesztésű sportág fölfutása mégsem egy mesébe illő történet: sok milliárd forintba kerül, és ennek jó részét a magyar adófizetők állják.
A Magyar Értéktárba pedig bekerültek a bokortanyák és a zselici hársméz.
A párt szerint ugyanis a magyar pénzromlás mértékén szörnyülködik az egész világ.
A rendszerváltást is túlélte, az idén 40 éves az egyik legrégebbi magyar kozmetikai márka, a Helia-D. A márka arcával, a most is ragyogóan szép Pataki Ágival együtt néztük meg a tolcsvai Helia-D Herbakastély kozmetikatörténeti kiállítását és buja gyógynövénykertjét, személyre szabott szépségelixírt kevergettünk a krémek boszorkánykonyhájában, és megkóstoltuk a Tokaj-Hegyalján termelt aszúbort, melyből a „borissza” krémekbe is csepegtetnek, így általuk kívül-belül szépülhetünk.
Bekerült a gyűjteménybe a klasszikus magyar szablyavívás és a szőregi rózsatő is.
Ezzel 71-re bővült a Hungarikumok Gyűjteménye. A hosszifurugla, a regölés, a cifraszűr és a betyárköltészet pedig a Magyar Értéktár része lett.
Jövő évtől megszüntetik a visszacserélhető szódáspatronok gyártását. Vajon többen iszunk majd helyette szikvizet?
A Hungarikumok közé kerülhet a Rákóczi túrós, ezen fáradozik Gábor Sándor, dombóvári mestercukrász. A lepény névadója, a 120 éve született Rákóczi János is kötődik Dombóvárhoz.
A nemrég hunagrikumok sorába emelt tiszai halászlé része a magyar életérzésnek, kultúrának - jelentette ki Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter pénteken Tiszafüreden, a helyi önkormányzat rendezvényén tartott sajtótájékoztatón.
A magyar cimbalom a közelmúltban került be a Hungarikumok Gyűjteményébe. Az MTI fotóin (Szigetváry Zsolt) Nagy Ákos cimbalomkészítő látható, amint ferencvárosi műhelyében dolgozik a hangszeren.
Legyen hungarikum az író Fekete István életműve: ezt akarja elérni Bodó Imre, a dombóvári Fekete István múzeum alapítója - írja a sonline.hu.
A Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület kezdeményezte a gulyás felvételét a hungarikumok sorába.
A hazai és a külhoni értékgyűjtés támogatására, valamint a kihaló félben lévő hagyományos népi mesterségek tovább örökítésére október 26-án, hétfőn megjelennek az idei hungarikum pályázatok - ezt V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára jelentette be Budapesten.
2015-ben 80 éves lesz a szinkron szakmája itthon, ezért több színész összefogott, hogy a magyar szinkront hungarikummá tegye - írja az Origó.
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a Fővárosi Nagycirkusz Magyar Cirkuszcsillagok című új műsorának szombati megnyitóján jelentette be, hogy elindult a magyar cirkuszi lovas akrobatika hungarikummá minősítésének jogi eljárása.