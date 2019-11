Francia-kínai fricska Amerikának

Miközben az Egyesült Államok egyfajta kereskedelmi háborúba keveredett Kínával, az Európai Unióban pedig a fenyegető kínai terjeszkedés és a trójai falóként működő tagállamok miatt aggódnak, Emmanuel Macron zsíros üzleteket kötött Pekingben. A francia elnök üzletemberek népes delegációjával látogatott három napra Kínába, melynek záróakkordjaként 15 milliárd dolláros üzletet jelentett be. A megegyezés a repülőgépipart, az energetikai és mezőgazdasági szektort érinti, engedélyt kaptak a baromi-, sertés- és marhahús kivitelére, valamint betiltották a francia sajtok és borok hamisítását. Az egyre szorosabb kapcsolatokat az is jól jelzi, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök idén márciusban Párizsban járt. Akkor ugyancsak több tízmilliárd dollár értékű üzletet, köztük 300 Airbus repülő megvásárlását jelentették be, az nem világos, hogy a most beharangozott egyezségek ezt már tartalmazzák-e? A francia államfő vizitje nem csupán gazdaságilag megy szembe az amerikai politikával, de politikailag is odaszúrtak Washingtonnak. A találkozó margóján ugyanis Macron és Hszi Csin-ping megerősítették elkötelezettségüket a visszafordíthatatlan párizsi klímaegyezmégyben vállaltak mellett. Időzítésük aligha véletlen, hiszen az Egyesült Államok éppen a minap jelentette be, hogy megkezdik a formális kilépést a megállapodásból. Donald Trump amerikai elnök már 2017-ben azt ígérte, hogy visszavonja demokrata elődje vállalásait, mert azok szerinte nem szolgálják az ország érdekeit. Macron becsületére legyen mondva, hogy pekingi vizitjén a hosszú hetek óta tartó és egyre erőszakosabb hongkongi tüntetések ügyét is felhozta. Óvatosan kifejezte aggodalmát és mindkét felet párbeszédre és visszafogottságra szólította fel.