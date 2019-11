Tusk inkább Orbánra összpontosítana

Ha tényleg az Európai Tanács jelenlegi elnöke lesz a befutó a konzervatívok zágrábi kongresszusán, akkor rá hárul a kényes feladat, hogy mi legyen a Fidesszel.

azt jósolja: Donald Tusk, az Európai Tanács jelenlegi elnöke, volt lengyel kormányfő az Európai Néppárt (EPP) élén alighanem összecsapna majd Orbán Viktorral. Ha tényleg ő lesz a befutó a konzervatívok zágrábi kongresszusán, akkor rá hárul a kényes feladat, hogy mi legyen a Fidesszel, amely jelenleg nem gyakorolhatja jogait a Néppártban a bíróságok, a civil szervezetek és a szabad sajtó korlátozása miatt. Egyébiránt a pártcsaládon belül egyre nagyobb mormogás, mivel nincs döntés arról, merre haladjanak a jövőben az európai kereszténydemokraták. Mint írják, Tusk egyik legnehezebb teendője az lesz új tisztségében, hogy döntsön a Bölcsek tanácsának jelentéséről a magyar jogállam ügyében. Egy finn EP-képviselő, aki tavasszal kezdeményezte a magyar párt tagságának felfüggesztését, most úgy nyilatkozott, nem jó az, hogy változatlanul napirenden van a kényes magyar kérdés. Petri Sarvamaa szerint az év végéig egyértelműen dűlőre kell jutni az ügyben, mert ha az átnyúlik 2020-ra, akkor megint kikezdi a pártcsalád hitelét. Tusk az Európai Tanács élén sosem rejtette el aggályait a magyar és a lengyel demokrácia ügyében. Így volt ez akkor is, amikor az Orbán-kormány kipaterolta a CEU-t az országból. Ám a magyar vezetés határozottan visszautasítja, hogy lerombolná a jogállami normákat, tagadja az antiszemitizmus vádját is. Más magas rangú néppárti személyiségek éveken át szajkózták, hogy Orbánt, a jobboldal „neveletlen gyermekét” nem szabad kitenni, hanem a saját berkeken belül kell változásokra ösztönözni, mert különben csak nő az euroszkeptikusok száma – teszi hozzá a Guardian.