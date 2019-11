„Háborús bűnös”, „gyerekgyilkos” – Feliratokkal, plakátokkal várták Erdogant Budapesten

Az stadion hivatalos oldala helyett a Hit Gyülekezetét vezető Németh Sándor posztolt csak az eseményről.



A 150 milliárdból felhúzott budapesti Puskás Aréna közösségi oldala egy szóval sem említette, így a világnak a Hit Gyülekezetének vezető lelkészétől, Németh Sándortól kellett megtudnia:

szerdán öt egyház képviselői mondtak áldást a hatalmas focipályára.

A "megszentelő és megáldó összejövetelről" közösségi oldalán számolt be a 2011-ben a kormány által történelmi egyházként is elismert szervezet vezetője. Az eseményt Fürjes Balázs kormánybiztos nyitotta meg, és részt vett azon Soltész Miklós államtitkár is, írta Németh. A római katolikus egyház képviselője szentelte fel az Arénát.