Budapesten is elbúcsúzik a közönségtől a Kiss

Utolsó világkörüli turnéja keretében a magyar közönségtől is elbúcsúzik a Kiss együttes. A legendás amerikai metálzenekar 2020. július 16-án a Papp László Budapest Sportarénában játssza el még egyszer legnagyobb slágereit. Az End of the Road című koncertsorozat a fehér arcfestéséről híres csapat négy és fél évtizedes pályafutásának utolsó turnéja, amely idén januárban Kanadában, Vancouverben indult, érintette Észak-Amerika legnagyobb koncerttermeit, nyáron számos európai fesztiválig jutott el. A show a jövő héttől Ausztráliában folytatódik, majd ázsiai, jövőre pedig dél-amerikai, végül újabb európai és amerikai dátumok következnek – közölte a szervező Live Nation csütörtökön az MTI-vel. A turné legutolsó állomása 2021. július 17-én ott lesz, ahol a történet 1973-ban elkezdődött: New Yorkban. A Kiss a koncertek alatt mindig sok pirotechnikai elemet használ, ezek egy részét Gene Simmons basszusgitáros-énekes maga kezeli. A búcsúturné is különleges látványvilágot ígér, tűzzel, lézerrel, hatalmas színpadokkal és villogó fényekkel. A Kiss show-khoz hagyományosan hozzátartozik a szárazjég által keltett füst és több hidraulikus szerkezet is, amely a zenekar tagjait emeli szinte a tetőig vagy tünteti el a koncert különböző pontjain. A zenekar tíz évvel ezelőtt járt utoljára Magyarországon, akkor is a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel. A metálcsapat első lemezét 1974-ben jelentette meg, az elmúlt évtizedekben világszerte több mint 100 millió albumot adott el. Eddig huszonnégy stúdiólemezt készítettek, a legutóbbi, a Monster 2012-ben jelent meg. Az együttest 2014-ben beválasztották a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. A Kiss alapító tagjai közül mára csak a szülei révén magyarul is jól beszélő Simmons, illetve Paul Stanley énekes-gitáros maradt, mellettük Tommy Thayer gitározik és Eric Singer dobol. Legismertebb dalaik: Shout It Out Loud, Hotter Than Hell, Love Gun, Deuce, I Was Made For Lovin' You, Rock And Roll All Nite.