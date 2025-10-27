Quimby: Van esély a nagy pukkra!

A Quimby szombaton nagyszabású koncerttel ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Papp László Sportarénában. A zenekar két oszlopos tagja, Kiss Tibi és Varga Livius lapunknak azt mondta, sokáig nem tudtak megélni a zenélésből, és azért kellett dolgozniuk, hogy muzsikálhassanak. Nem vágytak világsztárságra, de szerintük a magyar kellően egzotikus nyelv ahhoz, hogy máshol is szeressék. Úgy látják, a magyaroknak érdemes lenne odafigyelniük a másodvonalra, ott több keresnivalójuk lehet.