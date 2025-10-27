Bár cég tulajdonosi struktúrájában a miniszterelnök veje közvetlenül nem bukkan fel, a legnagyobb tulajdonos az ő állandó harcostársa.
A mindössze 22 éves Baukó Attila, művésznevén Azahriah éppen most ír történelmet a magyar zeneiparban: május 24–26. között három egymást követő napon ad telt házas koncertet a Puskás Arénában. A fiatal énekes az elmúlt négy évben elérte, hogy valamilyen úton-módon itthon mindenki ismerje a nevét. Népszerűsége akkorára nőtt, hogy Orbán Viktor annak ellenére tett róla többször említést jópofizó hangnemben, hogy az újpalotai előadó nyíltan nem rajong a jelenlegi kormányért. Az Azahriah-jelenséget Majkától kezdve Geszti Péteren át Puzsér Róbertig sokan próbálták megfejteni. Egy fontos személy, Molnár Attila, azaz DESH szerepéről azonban eddig méltatlanul kevés szó esett.
Röppenő alsógatyák, boldog tiniként visongó rég nem tinik, a lehető leggiccsesebb háttérvizuálok, végtelen mennyiségű füst, és öt családapa, akik még mindig tökéletesen tisztában vannak vele, hogy mitől döglik a légy. Így jellemezhetnénk a Backstreet Boys szerda esti budapesti fellépését.
A legendás zenekar 2020. július 16-án a Papp László Budapest Sportarénában játssza el még egyszer legnagyobb slágereit.
A hazai jazz-rock és progresszív rock egyik legsikeresebb zenekara, az East a Papp László Budapest Sportarénában rendezendő életmű-koncerttel ünnepli pályafutásának eddigi 32 évét.
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Vlagyimir Putyin orosz elnök, a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség tiszteletbeli elnöke érkezik a budapesti cselgáncs-világbajnokságra Orbán Viktor miniszterelnök társaságában a Papp László Budapest Sportarénában 2017. augusztus 28-án - tudatja az MTI.
Metallica-koncert lesz a Papp László Budapest Sportarénában 2018. április 5-én. A legendás amerikai heavy metál zenekar nyolc év után tér vissza Magyarországra, ahol hatodszor lép fel története során.
A holland Koos de Ronde nyerte a Papp László Sportarénában zajló lovas világkupa szombat éjszakába nyúló négyesfogathajtó rangsoroló versenyét.
A Quimby szombaton nagyszabású koncerttel ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Papp László Sportarénában. A zenekar két oszlopos tagja, Kiss Tibi és Varga Livius lapunknak azt mondta, sokáig nem tudtak megélni a zenélésből, és azért kellett dolgozniuk, hogy muzsikálhassanak. Nem vágytak világsztárságra, de szerintük a magyar kellően egzotikus nyelv ahhoz, hogy máshol is szeressék. Úgy látják, a magyaroknak érdemes lenne odafigyelniük a másodvonalra, ott több keresnivalójuk lehet.
Vadvilág címmel negyvenedik stúdióalbumát készítette el Koncz Zsuzsa. A népszerű énekesnő az anyagot március 11-én a Papp László Budapest Sportarénában mutatja be.
Újra Budapesten játszott csütörtökön a Harlem Globetrotters kosárlabdacsapata, amely megalakulásának jubileumi, kilencvenedik évfordulója alkalmából szervezett világkörüli turnéján a Papp László Sportarénában is pályára lépett. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK! FOTÓK: MOLNÁR ÁDÁM/NÉPSZAVA
A társasági adókedvezményből (TAO) eddig több százmilliárd forint folytba az öt látványsportág kasszájába. A kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és természetesen a labdarúgás éves szinten több tíz milliárd forint kiegészítő támogatáshoz jut. Ám, az így befolyt összegeket ellenőrizni szinte lehetetlen. Az egyes szövetségeknél többen dolgoznak a TAO-részlegeknél, de rejtély, miért kell ekkora apparátus.
A budapesti Papp László Sportaréna adhat otthont a 2017-es cselgáncs-világbajnokságnak, amelynek megrendezésére és a hozzá kapcsolódó kongresszus lebonyolítására a kormány kétmilliárd forintos garanciát vállalt.
Ismét sikerült remek mezőnyt a magyar fővárosba csalnia Taróczy Balázsnak. A ma, a Papp László Sportarénában megrendezésre kerülő hetedik Tennis Classics-on az úgynevezett trónkövetelőké a főszerep, míg a párosban a jelenlegi legjobb magyar női játékos, Babos Tímea is pályára lép.
Babos Tímea is játszik november 18-án a budapesti hetedik Tennis Classics gálán, amelyen ezúttal nem a múlt nagyjai, hanem fiatal trónkövetelők lépnek pályára a Papp László Sportarénában.
Harmincöt országban adott négyszáz előadás és 500 ezer néző után a Pasión de Buena Vista produkció 2014-ben visszatér Európába, ahol mindig is népszerűek voltak.
Kifejezetten jól szerepeltek a magyar dzsúdósok a hétvégi, a budapesti Papp László Sportarénában rendezett, 100 ezer dollár összedíjazású olimpiai kvalifikációs Grand Prix-versenyen. Csernoviczki Éva (48 kg) aranyérmet szerzett, míg Tóth Krisztián (90 kg) a dobogó második, Joó Abigél (78 kg) és Karakas Hedvig (57 kg) a harmadik fokára állhatott fel, és ezen kívül három örödik és két hetedik helyet is szereztek versenyzőink.
Önmagában az a tény, hogy a magyar jégkorong-válogatott a hétvégi felkészülési tornán két vereséget elkönyvelve "hangolt" az április 20. és 26. között Dél-Koreában esedékes divízió I-es világbajnokságra, pesszimizmusra adhatna okot. Csakhogy a csapat tagjai úgy vélik, nem kell ebből komolyabb következtetéseket levonni: a seregszemle egészen más lesz!
Ilyen is régen volt: egy teniszeseményen egymás sarkát taposták az emberek. Pedig hétköznap volt, bár az esemény egyáltalán nem hétköznapi: az elmúlt évek TOP tízes teniszezői - Jo-Wilfried Tsonga, Marcos Baghdatisz, Tommy Haas és Gael Monfils - varázsoltak a Papp László Sportarénában, akiknek játékát megfűszerezte az előző évezred utolsó évtizedeinek két csillaga, az összesen kilenc egyéni Grand Slam-et nyerő Mats Wilander és Patrick Rafter. Bármennyit tettek zsebre, megérték a pénzüket.
Vélhetően, ha komoly világranglista pontokért és euromilliókért menne a csata a holnapi, a budapesti Papp László Sportarénában rendezendő Tennis Classics tornán, akkor nem lenne ember, aki ne sajnálná, hogy a világranglista harmadikja, David Ferrer sérülés miatt nem tud pályára lépni.
Telt ház előtt adott koncertet péntek este a budapesti Papp László Sportarénában a Nickelback. Az 50 milliós lemezeladással rendelkező kanadai csapat a The Hits Tour elnevezésű európai koncertkörút keretében érkezett hazánkba. Európai turnéjára a tengerentúlon nagy népszerűségnek örvendő keresztény rockbandát, a Skilletet hozta magával előzenekarként.
Hét év után lépettl újra magyar színpadra Andrea Bocelli. Az olasz tenor egy 80 tagú zenekar és 30 tagú kórus kíséretében adott koncertet a Papp László Sportarénában. Vezényelt Marcello Rota és hallhatták még Alessandra Marianellit (szoprán) is a koncert látogatói. Fotógalériánkat megnézhetik itt! Fotó: K2 Press.