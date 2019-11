Teljes egyetértésben Orbán és Erdogan

Magyar álláspont szerint Törökország nélkül nem lehet megállítani a migrációt, ha nincs a török kormány, már itt lennének a menekültek.

„Kedves Törökországból érkezett barátaink” - kezdte Orbán Viktor a sajtótájékoztatót, majd elmondta, hogy már 2013-ban Ankarában megállapodtak, hogy létrehozzák a Legfelsőbb Szintű tanácsot, amely a két ország politikai együttműködését fogja össze és ez évente egyszer találkozik, erre került most sor. Orbán megismételte, hogy Magyarország az Isztambul-Berlin-Moszkva háromszögben fekszik, így szoros együttműködésre kell törekedni mindhárom kormánnyal. Ezért volt itt Putyin, a német külügyminiszter és ezért van itt Erdogan.

Magyar álláspont szerint Törökország nélkül nem lehet megállítani a migrációt, ha nincs a török kormány, már itt lennének a menekültek. Törökország NATO-szövetséges, a szervezet második legerősebb haderejével rendelkezik, ezért „másik ligában játszik”, de a katonai együttműködés így is fontos Budapest számára. Afrikában együttműködésben működtetünk Kenyában orvosmissziót, most Ghánában vízügyi fejlesztésben veszünk részt közösen.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom 3 milliárd euró, ezt meg szeretnék duplázni, ezért 15 török és 15 magyar nagyvállalat képviselői is találkoznak majd, az Eximbanknál pedig 200 eurós hitelkeretet nyitnak meg. Törökország az energetikában is fontos partner, a magyar energetikai szuverenitáshoz szükség van a Törökország felől érkező gázra, a Török Áramlat építése jól halad, ezt hamarosan üzembe helyezhetik, legkésőbb 2021 végére innen is érkezhet gáz.

Erdogan nagyjából megismételte azt, amit Orbán Viktor mondott, azzal kiegészítve, hogy az üzletember találkozón védelmi és ipari együttműködésről tárgyalnak majd, a budapesti török iskola megnyitásához pedig külön is megköszönte Orbán Viktornak. Végül megköszönte Orbán Viktor „támogatását és kiállását” Törökország EU-s ambíciói mellett, annak ellenére is, hogy „az EU nagyon negatívan kezelte az elmúlt időszakban Törökországot”, amivel „Európa veszíthet, pedig nyerhetne is helyette a török tagsággal”. Erdogan kiemelte, hogy Orbán támogatta a kurdok elleni hadműveleteket, megemlítve, hogy 300 ezer kurd menekült is él Törökországban, összesen 4 millió menekült van, „akiknek nagy része tovább menne Európába és erre képes is lenne, de mi visszatartjuk őket”. A biztonsági zónát azért akarják kialakítani, hogy visszatérhessenek a hazájukba. Az ENSZ segítségével ehhez egy donor konferenciát akarnak szervezni.

A török elnök szerint ők terroristák ellen küzdenek és szomorú, hogy egyes európai államok szóba állnak ezekkel a szervezetekkel. Az Iszlám Állammal szemben a török hadsereg harcol a leghatározottabban, több mint 1700 fanatikus harcost tartanak börtönben. „Folytatjuk a terror elleni harcot” - mondta, hozzátéve, egy millió ember meghalt, 12 millió menekült el a szír háború kilenc éve alatt, az ENSZ adatai szerint Törökország 40 milliárd eurót költött menekültekre, ehhez képest az EU a megígért 3+3 milliárd euróból is csak az első felét kapták meg. De ha nem kapják meg a második három milliárdot, a bombák elől hozzájuk menekülőket akkor is kötelességük ellátni és ezt meg is fogják tenni.

Erdogan szerint Amerika és Oroszország nem tartotta be ígéretét, hogy eltávolítja a terroristákat a biztonsági zónából, a Kurd Munkáspárt szabadon tevékenykedik itt továbbra is.

A török elnök kifejtette, ha azt látják, nincs megoldás az EU-val a menekültekről, akkor „ki kell tárni a kapukat” és ebben az esetben „nyilvánvaló, merre indul az áradat”. Orbán Viktor szerint „minket is az foglalkoztat a legjobban, hogy merre nyílik ez a kapu”, mi azt szeretnénk, ha ez hazafelé vezetné a menekülteket, ehhez városokat, templomokat, iskolákat, kórházakat kell újjáépíteni, ami a mi súlyunkkal arányban áll, teljesíteni fogjuk, részt veszünk az újjáépítési programban, erről a két külügyminiszter állapodik majd meg. Magyarország pedig „muszklik mutogatása nélkül”, de képes határai megvédésére, „akármerre is indulnak meg a migránsok, Magyarország határain nem léphet át egyetlen illegális migráns sem”.

Erdogan közelgő washingtoni útjáról azt mondta, katonai, kereskedelmi együttműködésről fognak tárgyalni, de a terror elleni együttműködés a legfontosabb. Erdogan itt ismét megemlítette a Kurd Munkáspárt és a Szíriai Demokratikus Erők elleni küzdelem fontosságát. Bár megvásárolták az orosz rakétavédelmi rendszert, de nyitottak amerikai Patriot rakéták vásárlására is, várják Amerika ajánlatát.

Más témában Orbán Viktor üdvözölte, hogy a magyar biztosjelölt, Várhelyi Olivér kaphatja meg a bővítési biztosi portfóliót, mert most új helyzet van, mert nagy viták jönnek az EU-ban nem csak a bővítésről, de arról is, hol lesznek Európa határai, meddig tarthat a Schengeni-rendszer. Ez a poszt az EU iránti elkötelezettségünket szimbolizálja.