Brüsszel lassulást vár jövőre a magyar gazdaságban

Javult a helyzet a Takarékbank informatikai rendszerénél csütörtökre, a szerdai totális káoszhoz képest. "A Takarékbank netbankja normálisan működik, folyamatosan elérhető a szolgáltatás, a Takarékbankhoz ezzel kapcsolatban nem érkeznek panaszok - írta a pénzintézet. Folyamatosan segítjük a volt Takarék Kereskedelmi Banktól hozzánk átkerült ügyfeleinket, hogy a számukra új felület használatát elsajátítsák. A felületre való bejelentkezés az EU irányelveknek megfelelően már kétszintű azonosítással történik, amiről szintén található videó a weboldalon. Ettől függetlenül egyéb egyedi problémák felléphetnek, amelyeket kivizsgálunk és orvosolunk." A jegybank felügyeleti szóvivőjétől, Binder Istvántól a Népszava viszont megtudta, hogy "a jegybank az informatikai szolgáltatás megkezdését követő incidensről is folyamatosan azonnali tájékoztatást kér és kap a hitelintézettől. A hitelintézet mai jelzései szerint a hibákat döntően sikerült elhárítani. Amennyiben bármilyen fogyasztóvédelmi jogsértés gyanúja merülne fel a probléma kapcsán, az MNB fogyasztóvédelmi felügyelési tevékenységének keretében kivizsgálná azt." Az ügyfelek nagy tömege még csütörtökön a nap folyamán sem tudott internetes kapcsolatot teremteni a Takarékbankkal, bár egyeseknek a netbankjuk megjelent, de a kért műveletekre csak hibaüzenet volt a válasz. Felsorolni szinte lehetetlen a káosz valamennyi megjelenési formáját. Az Index-nél jelentkezett olyan ügyfél is, akinek a nevéhez tartozó számlájához automatikusan hozzácsatoltak még egy idegen számlát és a hitel alszámlája - amihez hitelkártya tartozik - "nem létezik". Utalni sem tud a számláin belül, pedig betéti számlája is van. Saját számlákon belüli átvezetés szintén nem működik - panaszkodott. A portállal ugyanakkor a Takarékbank azt közölte: minden a legnagyobb rendben van. Érintette mindez annak a mintegy 28 ezer postás alkalmazottnak azt a részét is, akik a Takarékbanknál vezetik a számlájukat. (Annak idején érdekeltté tették kedvező számlacsomaggal a dolgozókat, hogy az FHB ügyfelei legyenek. Ez a pénzintézet fuzionált a Takarékbankkal.) Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke ugyanakkor a Népszavának elmondta, hogy a Magyar Posta Zrt. számított a Takarékbank informatikai átállása során felmerülő gondokra, az eredetileg október 31. és november 5. közötti időszakra bejelentett banküzemi szünet okozta kellemetlenségekre. Erre több alkalommal is felhívták a munkavállalók figyelmét, és azoknál, akik erre jogosultak, kérésükre előleget fizettek. Ugyancsak mód volt arra, hogy előzetes igénylés nyomán készpénzben fizessék ki a dolgozók járandóságát.