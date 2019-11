Nem tudom, a belügyminiszter mikor sétált utoljára egyedül, biztosítás nélkül a főváros utcáin, de javaslom, a következő napokban véletlenül se próbálkozzon az ilyesmivel. Tartok tőle, hogy a pesti nép, az istenadta nép még meglincseli. A lassan a fekete VW mikrobuszát is kihízó főnökéről nem is feltételezem, hogy gyalogosan megmártózna a pesti utcák fertőjében: utoljára tán az Egyetem térre ment testőrök és személyi biztosítás nélkül, jó harminc évvel ezelőtt, amióta pedig örökös miniszterelnök, a felcsúti házának kertjébe felhúzatott stadionba is négykeréken, testőri kísértettel jár.

Hogy miért? Mert fél. A diktátorok, autokraták folyton rettegnek, hol attól, hogy leváltják őket, vagy merényletet követnek el ellenük, hol egyszerűen csak attól, hogy az utcán járva a kisgyerekek ujjal mutogatnak rájuk: nézd anya, azon a bácsin nincsen ruha! Félnek, hogy esetleg megszólítják őket és válaszolniuk kell, pedig annak lehetőségét, hogy kérdezzenek tőlük, már a nulla alá csökkentették.

Szívükben rettegés, gatyájuk teli - ez az ami összeköti Putyint, Erdogant és a mi örökös miniszterelnökünket. Ezért lehet, hogy a köztisztasági hivatallal összetévesztett rendőrség hermetikusan lezárja az Andrássy utat, hogy a sugárút épületeiből az ott élők, dolgozók - mi, nyomorult jobbágyok - nem léphetnek ki, hogy a kisföldalattit leállítják, hogy buszok és villamosok órákon keresztül állnak, hogy egy teljes napon át megbénul egy milliós város. Mindez pusztán azért, mert minden törökök atyja és az örökös miniszterelnök be van tojva. Bibóval szólva félnek "mindazoktól az imaginárius veszedelmektől, melyek azáltal válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük". Soroljuk? A migráncsoktól, a kurdoktól, a kommunistáktól, "a más véleményűektől, a más nyelvűektől, a más fajúaktól..."

De ezért a tegnapiért legalább Pintér Sándornak le kellene mondania.