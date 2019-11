Visszaüt a migránspropaganda: Ferencvárosban az Erdogan-féle magániskolától féltik a lányokat

A miniszterelnök szerint a bevándorláspárti erők akarják megbuktatni a török elnököt, nekünk pedig az a jó, ha Szíriába küldik a menekülteket.

Törökország nélkül nem lehet megállítani a Magyarország és Európa felé tartó milliós migránsáradatot, ezt azonban az ellenzék nem tudja felfogni, nem akarja megérteni - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, miután előző nap Budapesten tárgyalt Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

Az MTI beszámolója alapján Orbán a beszélgetés során bevetette a rég nem használt Soros-terv sablonját is: mint mondta, a bevándorláspárti erőknek érdekük, hogy eltávolítsák Erdogan elnököt a székéből, mert ha Törökországban nincs erő, egyensúly, biztonság, kiszámíthatóság, rend, akkor nem fogják megállítani a migránsokat, és megvalósul „a bevándorláspárti erők álma”, milliós tömegben érkeznek majd migránsok Európába. Soros György ezt meg is írta a „híres tervében”, amely szerint évi egymillió migránsra van szüksége Európának - tette hozzá.



Amíg azonban Erdogan Törökország elnöke, és Európa meg tud vele egyezni, ő pedig így nem Európa, hanem Szíria felé nyitja a kapukat a migránsok előtt, addig "mi biztonságban vagyunk" - hangsúlyozta Orbán Viktor. Ismét bevetette kedvelt fordulatát, hogy egy ország nem tudja megváltoztatni házszámát, Magyarország pedig egyensúlyra törekszik Berlinnel (nyugattal), Moszkvával (kelettel) és Isztambullal (déllel).

Ha valaki joggal panaszkodhatna erre, az, közvetlen szomszédként a menekültáradattal első vonalban küzdő Görögország vagy Szíria, melynek határmenti területeit önkényesen rohanta le a török hadsereg.

A miniszterelnök köszönetet mondott a budapestieknek, hogy elfogadták, de legalábbis tudomásul vették Erdogan érkezését; igaz, más választásuk nem is volt a rendőri erővel koordinált területlezárások láttán.

Orbán a Momentumról is szólt - a HVG szerint talán most először néven nevezve a pártot - és SZDSZ-es tempónak titulálta, hogy a párt elnöke, Fekete-Győr András nem a magyar jelöltet, hanem Dan Barnát, az USR elnökét és államfőjelöltjét támogatta a romániai elnökválasztáson. Ami az ellenzéket illeti, a miniszterelnök már mérvadó tényezőként említette politikai ellenfeleit – és azt is elismerte, hogy „a kormánypártok jelentős veszteségeket szenvedtek” a választáson. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szerinte méltó módon viselkedett hivatalba lépése után; a Liget-projekt fővárosi elutasítását fájó pontnak nevezte, ám szerinte nem dőlt el a kérdés, ahogy a fővárosi atlétikai központ építésének ügye sem veszett el végleg.