Ahol GPS-szel keresték a szavazókört

Tíz településen tartanak megismételt voksolást vasárnap, Kisberényben azért, mert októberben kétszer annyian járultak az urnákhoz, mint amennyien ott élnek.

Percek alatt féltucatnyian verődnek össze a kisberényi faluház előtt, miután dudálva megérkezik a mozgóbolt. Sorban állás közben főleg az újabb vasárnapi választás a téma: a Balatontól úgy 15 kilométerre, a somogyi dombok között megbújó zsákfaluban, Kisberényben ugyanis a hét utolsó napján ismét az urnákhoz járulnak a választók. Szándékosan választókat és nem helyieket írunk. Az október 13-i voksolást ugyanis éppen azért kell megismételni, mert a választások előtti hetekben megduplázódott a szavazásra jogosultak száma. Míg a májusi EP-választáson 120-an, az önkormányzati voksolás kiírásakor pedig 124-en szerepeltek a névjegyzékben, addig a helyhatósági választáson már 252-en. Nem véletlen, hogy a bejelentések után a területi választási iroda megsemmisítette az eredményt, sőt, a rengeteg lakcímváltoztatás miatt a rendőrség is nyomozást indított közokirat-hamisítás gyanújával.

– Oda voltak vagy húszan bejelentve – mutat egy idős férfi a templomtól harmadik házra, melynek kerítésén hatalmas eladó felirat olvasható. – Ez a Németh Marikáé. Ő hozta a legtöbb idegent ide, jellemzően a rokonait a környékről, legfőképpen Barátihegyről. Barátihegy – a Kisberénytől pár kilométerre lévő falu, Öreglak külterülete – az ország egyik legszegényebb településrésze, szinte csak romák lakják, Közülük jelentkeztek be sokan a hatvan százalékban szintén cigányok lakta Kisberénybe. - A Marika idehozott mindenkit, hogy nyerjen, de szerencsére ez is kevés volt – folytatja az öreg. A végül megsemmisített eredmény alapján ugyanis Marika, azaz Németh Sándorné 37,2 százalékot kapott, Baloghné Varga Zsanett viszont 60,8-at. A két független mellett harmadikként, amúgy a Fidesz-KDNP színeiben próbálkozó Horváth Krisztián 1,9-et. Összesen négyen voksoltak rá, ami azért is meglepő, mert januárban még ő volt a polgármester. Igaz, őt méltatlanság állította fel a testülete, mert sikkasztás miatt – eltűnt egy önkormányzati motoros fűrész – elmarasztalta a bíróság. Azóta Baloghné alpolgármesterként vitte a falu ügyeit, s az októberi eredmények alapján elégedettek voltak vele a helyiek.

– Ő is hozott egy csomó embert – legyint a faluház előtt egy középkorú asszony. – Csak ő nem a környékről, hanem Budapestről, Paksról, Zalaegerszegről, meg még ki tudja, honnan…

– GPS-szel jöttek a faluházhoz – szól közbe egy helybeli. – Most majd talán már anélkül is idetalálnak. Éppen csak kiszálltak, bementek szavazni, aztán vissza az autóba, s már indultak is ki a faluból. Tudja, olyan szektások! Értetlenkedünk, de némi bogozgatás után kiderül, a jelző a tüke kisberényiek részéről a faluban az elmúlt években megtelepedett vallási-szellemi közösség, az Égi Út Egyesület tagjait takarja.

– Nem esznek húst, csak zöldséget – jegyzi meg lesújtóan egy másik asszony. – Meg valami templomfélét építenek a szántóföldön. Arrafelé – int Lengyeltóti irányába. – A Baloghné az ő emberük. A miénk a Krisztián volt, őt akartuk volna. Ezek után még meglepőbb az immáron nem is a faluban, hanem a közeli Hácson élő hajdani polgármester négy szavazata, de erre nem kapunk érdemi magyarázatot. A helyiek inkább a vasárnapról beszélnek, s szerintük ugyanaz lesz a forgatókönyv, mint szűk hónapja.

– Nem adja fel itt senki – magyarázzák. – Jönnek majd megint mindenhonnan a szektások rokonai, ismerősei, mert át akarják venni a falut. Az előző ciklusban még csak képviselői helyeket szereztek, most már a vezetés is kell nekik.

Kerestük a három polgármester-jelöltet, de egyikőjüket sem értük el a faluban.

– Inkább legyen Baloghné a polgármester, aki tanárnő, mint Marika a nagyjából öt osztályával – vélekedik egy férfi a faluszéli háza kerítésének támaszkodva. – Eddig sem csinálta rosszul a dolgokat, míg alpolgármester volt, s látszik, legalább van fogalma róla, hogyan kell vezetni egy települést. Ha ehhez az kell, hogy hozzon ide szavazókat, engem nem érdekel. Hoz a többi is, ahogyan októberben is hozott. Volt itt olyan ház ahová harmincan jelentkeztek be, pedig csak két szobája van. A területi választási iroda rendelkezése szerint a megismételt voksolás valóban a 252-es névjegyzék alapján zajlik majd, ám vélhetően ennél jóval kevesebben szavaznak, hiszen ezúttal nem lesz elég az átjelentkezést igazoló papír: csak érvényes lakcímkártyával lehet az urnához járulni.

– Sokan az idegenek közül be is rezeltek, amikor kiderült, hogy közokirat-hamisítás miatt bajba kerülhetnek – teszi hozzá a férfi. – Így már vissza is jelentkeztek a valódi otthonukba. Persze azért biztosan lesznek próbálkozók. A vesztes pedig úgyis megint feljelent mindenkit. Akkor aztán szavazhatunk újra meg újra.