A Zala vármegyei településen a szeptember 7-i nyertes három nappal a megméretés előtt jelentkezett be egy ingatlanba, ahol gyorsan még nyolcan lakcímet létesítettek. Egy másik polgármester- és egyben képviselőjelöltnél szintén jelentősen nőtt a lakcímmel rendelkezők száma.
A helyi választási bizottság ugyan elutasította Filvig Géza panaszát, a jelenlegi városvezető a vármegyéhez fellebbezett. A július 7-én függetlenként fordított egykori fideszes Bagó Zoltán arra számít, hogy elutasítják a szerinte zavaros fellebbezést.
Választási jogszabálysértések miatti fellebbezések miatt van, ahol a képviselő-testület, két esetben pedig a roma nemzetiségi önkormányzat összetételéről dönthetnek újra a választók.
Várhatóan hétfőre mindenhol lesz eredménye az önkormányzati választásnak.
Tíz településen tartanak megismételt voksolást vasárnap, Kisberényben azért, mert októberben kétszer annyian járultak az urnákhoz, mint amennyien ott élnek.
Várföldén új választás lesz, a két polgármesterjelölt egymásra mutogat, valószínűleg egyikük sem véletlenül.
Szabad kampányolni a közterületeken a vasárnapi megismételt önkormányzati szavazásokon a szavazás ideje alatt is, kivéve a szavazóhelyiségek körüli 150 méteres sugarú területeket. A választási törvényben meghatározott területi korlátozás azonban nem vonatkozik a 150 méteren belüli magánterületekre.