Választási csalás miatt meg kell ismételni Magyarföldön a korábbi időközi voksolást

A Zala vármegyei településen a szeptember 7-i nyertes három nappal a megméretés előtt jelentkezett be egy ingatlanba, ahol gyorsan még nyolcan lakcímet létesítettek. Egy másik polgármester- és egyben képviselőjelöltnél szintén jelentősen nőtt a lakcímmel rendelkezők száma.