Százmilliót ad a kormány a kóbor kutyák ivartalanítására

A jövőben fix bírságokat szeretnének, és meghatároznák, hogy hol nem lehet drónozni.

írja a Magyar Nemzet a hétvégi II. Drón Konferencia és Expo kerekasztal-beszélgetéseiben és előadásaiban elhangzottak alapján. A kormányközeli lap kiemeli: a drónozókat hamarosan érinteni fogja, hogy az ORFK közlekedésrendészeti főosztálya törvénymódosítást kezdeményezett a pilóta nélkül légi járművekre vonatkozó szabályok megszegőinek egységes büntetése érdekében. László Andrea rendőr alezredes szerint a törvénymódosítás része, hogy a közúti bírságokhoz hasonlóan fix összegeket határozzon meg a törvényhozó. A jelenlegi szabályozás szerint, ha valaki nem megfelelő helyen vagy módon drónozik, három szabálysértési eljárást is indíthatnak ellene. A rendőrség ezt egy eljárásra csökkentené azzal, hogy légi közlekedési bírságot lehessen kiszabni. Kivétel, amikor a drónozó más életét, testi épségét veszélyezteti, mert az már bűncselekmény. Ahogy az október közepén, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történt drónberepülések is bűncselekmények, és a rendőrség aszerint is kezeli a történteket. Az Európai Unió szabályzása alapján egységesítik és egyben egyértelműbbé teszik a hazai drónokra vonatkozó szabályozást –a hétvégi II. Drón Konferencia és Expo kerekasztal-beszélgetéseiben és előadásaiban elhangzottak alapján. A kormányközeli lap kiemeli: a drónozókat hamarosan érinteni fogja, hogy az ORFK közlekedésrendészeti főosztálya törvénymódosítást kezdeményezett a pilóta nélkül légi járművekre vonatkozó szabályok megszegőinek egységes büntetése érdekében. László Andrea rendőr alezredes szerint a törvénymódosítás része, hogy a közúti bírságokhoz hasonlóan fix összegeket határozzon meg a törvényhozó. A jelenlegi szabályozás szerint, ha valaki nem megfelelő helyen vagy módon drónozik, három szabálysértési eljárást is indíthatnak ellene. A rendőrség ezt egy eljárásra csökkentené azzal, hogy légi közlekedési bírságot lehessen kiszabni. Kivétel, amikor a drónozó más életét, testi épségét veszélyezteti, mert az már bűncselekmény. Ahogy az október közepén, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történt drónberepülések is bűncselekmények, és a rendőrség aszerint is kezeli a történteket.

László alezredes hangsúlyozta, hogy a légi közlekedési bírság 0 és 100 millió forint között szóródik. A jövőben fix bírságokat szeretnének. Az uniós szabályozás arról is rendelkezik, hogy drónt ittas vagy tudatmódosult állapotban irányítani tilos. Lovas Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium légi és vízi közlekedési főosztályának vezetője közölte: a tárca jelenleg is dolgozik a haza drónszabályozáson, az új jogszabály várhatóan 2020 februárjára készül el, a hatályba léptetését pedig 2020. július 1-re tervezik. Az új jogszabály tartalmazni fogja azt is, hogy hol nem lehet drónozni, „No drón zónák” lesznek például a repülőterek környékén. Azaz ott lehet reptetni, ahol nem tiltja a szabályozás (a jelenlegi szabályozás azt sorolja fel, hol lehet drónozni). A HungaroControl pedig számítógépes applikációt fejleszt ki az új törvény hatályba lépésének napjáig. Ezt az appot kell majd minden drónhasználónak alkalmaznia, és ezen keresztül kell majd bejelenteni, hogy hol, mely légtérben szeretne reptetni – teszi hozzá a lap.