A Kétfarkú Kutyapárt adhatja a IX. kerület egyik alpolgármesterét

Lemondott a pécsi önkormányzat gazdasági bizottságának elnöki posztjáról Nyőgéri Lajos.

A szocialista képviselő az ellenzéki pártokat összefogó Mindenki Pécsért Egyesület jelöltjeként jutott be a városi közgyűlésbe, s az alakuló ülésen bizottsági elnökké választották. Utóbb kiderült, hogy Nyőgérit 2016-ban öt évre eltiltották a cégvezetéstől, mivel három olyan vállalkozást, aminek tulajdonosa vagy irányítója volt, kényszertörléssel számoltak fel. A választás után a pécsi közgyűlésben kisebbségbe került Fidesz azt sürgette, hogy a képviselő a fentiek miatt mondjon le elnöki posztjáról. Ugyanezt indítványozta több civil szervezet is, mondván, azért támogatták a Mindenki Pécsért jelöltjeit, mert valódi rendszerváltást akarnak, ahol nincs semmiféle „umbulda”, se fideszes, se másmilyen. A kormánypártok hatalomgyakorlása ellen gyakran tüntető civilek közül többen azt ígérték a Facebookon keresztül, hogy ha Nyőgéri nem távozik a bizottság éléről, akkor immár az új pécsi vezetés ellen demonstrálnak a város főterén. Ennek is szerepe volt abban, hogy Nyőgéri Lajos - a Mindenki Pécsért-MSZP közgyűlési frakciójának egyetértésével - úgy döntött, távozik posztjáról. A frakció közleményt adott ki az ügyben, s úgy fogalmaztak, hogy nem kívánják a közös munkát egy olyan szituációval terhelni, amely a pécsi polgárok bármiféle bizalomvesztéséhez vezethet. Megkérdeztük Nyőgéri Lajost, hogy mi miatt volt szükség cégei kényszertörlésére. A képviselő elmondta, hogy cégei nem adtak be adóbevallást, s ez részben az ő hibája volt. Hozzátette, hogy cégeinek nem maradt tartozása, kárt sem magánszemélynek, sem vállalkozásnak, sem pedig az államnak nem okoztak.