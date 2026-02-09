Magyarország kettészakadt városi és vidéki szavazókra, a fideszesek csak még fideszesebbek lettek

Sokan még mindig értetlenül állnak a Fidesz elsöprő múlt heti választási győzelmével szemben. Teljesen más adatokat kaptunk a közvélemény-kutatóktól, az elemzők is mintha másik mozit néztek volna, látszólag még a kormánypárt sem számított ekkora arányú tarolásra. Bódi Mátyás adatelemző geográfussal, a Választási földrajz szakértőjével beszélgettünk az okokról, hátha a térképek, grafikonok, táblázatok rejtik a válaszokat, amiket eddig nem láttunk, vagy nem akartunk látni.