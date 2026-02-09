A hivatalos egészségügyi dokumentáció iránti bizalmat is erősen rongálja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistájának minapi esete, a helyzeten pedig az egészségügyi államtitkár televíziós nyilatkozata sem javított.
Sokan még mindig értetlenül állnak a Fidesz elsöprő múlt heti választási győzelmével szemben. Teljesen más adatokat kaptunk a közvélemény-kutatóktól, az elemzők is mintha másik mozit néztek volna, látszólag még a kormánypárt sem számított ekkora arányú tarolásra. Bódi Mátyás adatelemző geográfussal, a Választási földrajz szakértőjével beszélgettünk az okokról, hátha a térképek, grafikonok, táblázatok rejtik a válaszokat, amiket eddig nem láttunk, vagy nem akartunk látni.
Ellenzéki – és Karácsony Gergely győzelem, így cselekedne Budapest ha az elkövetkező napokban lennének a választások.
A kétfarkús Kovács Gergely elnökként süllyesztette el saját testületét, győzelme azonban pirruszinak bizonyult.
Baranyi Krisztina egy belsős alpolgármester mellé külsős, társadalmi megbízatású alpolgármesterként jelöli Döme Zsuzsannát.
„Nyilván elismerjük, hogy mi csináltuk, de ez nem pénzhamisítás” – hangsúlyozta korábban a párt elnöke.
A többi repedés maradt, azok nem voltak színesek.
Bűncselekmény hiányában elutasította a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB) a Magyar Kétfarkú Kutya Párt mobilapplikációja miatt tett feljelentését a rendőrség - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt "Szavazz érvénytelenül!" mobilapplikációja az október 2-ai népszavazáson a szavazólapok, a szavazatok fényképének szavazásnapi megosztására hívta fel a választópolgárokat.
A Fidesz az illegális bevándorlás elleni fellépés érdekében hétfőn elfogadott módosítások mielőbbi kihirdetését szorgalmazta. Tuzson Bence, a kormánypárti frakció szóvivője arról beszélt, a csomagot megküldték a Sándor-palotába, így az már Áder János előtt van. A migránsok, menekülők ellen uszító kormányplakátokra reagáló, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt által készíttetett művek egyik legnépszerűbbike a főváros Madách téren áll, ahol turisták csodálkoznak rá a feliratra, és fényképezkednek is előtte.