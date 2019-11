Törvénybe foglalná a kormány, hogy az önkormányzatok tömegközlekedésre költsék az iparűzési adót

Tóth Bertalan a belügyminiszter véleményére volt kíváncsi, valamiért mégis a Miniszterelnökség államtitkára oktatta ki a szocialista pártelnököt.

– hogyan fogják oktatni ezentúl az NKE-n a fékek és ellensúlyok rendszerét. Utóbbi jól működő demokráciákban az egymástól független és egymást ellenőrző, korrigáló hatalmi ágak (a törvényhozás, a végrehajtás, és az igazságszolgáltatás) közös munkáját jelenti.

Orbán hosszas kioktatással indított, amiben azt fejtegette, hogy Tóth Bertalan „pártjának jogelődje a hatalom teljes koncentrációjában hitt. Az állampártban hittek”. Szép visszavágás ez egy fideszes politikustól, akinek pártja kétharmados döntésekkel, az ellenzéki álláspont szinte teljes figyelmen kívül hagyásával, erőből kormányozta végig az elmúlt kilenc évet – de Orbán Balázs nem áll meg itt. A később is az MSZP jogelődjét, a 30 éve feloszlatott MSZMP-t emlegető államtitkár azt is hangsúlyozza:

Kövér Lászlónak nem ez volt az egyetlen erős mondata az NKE campusán: azt is kifejtette, hogy „Tóth Bertalan ezzel kapcsolatban Kásler Miklós emberi erőforrás minisztert kérdezte : „Egyetért-e azzal, hogy az Egri csillagok című regényben is megjelenő XVI. századi iszlám hódító háborúkat azonosítani lehet napjaink menekültügyével?” – és ha igen, ez az álláspont megjelenik-e majd az irodalomórák tananyagában is. A kérdés már csak azért is aktuális lehet, mert a napokban Budapestre látogató török elnök épp most gerjeszt újabb menekültválságot az észak-szír területek elfoglalásával.