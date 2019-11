Valami történt

Pécsen megtörtént az, ami az elmúlt években Magyarországon sehol: lemondott egy politikus a posztjáról, amikor kiderült, hogy „sara” van. A szocialista Nyőgéri Lajos azért távozott a pécsi közgyűlés gazdasági bizottságának éléről, mert korábban a bíróság öt évre eltiltotta őt a cégvezetéstől. A döntés jogilag nem gátolta, hogy Nyőgéri bizottsági elnök legyen, mégis távozott.



Ehhez az is kellett, hogy a pécsi ellenzéki pártszövetség győzelméért sokat tevő civilek megüzenték: az umbuldáknak vége, ezért a megtévedt képviselőnek mennie kell. Ha marad, tüntetést szerveznek. Ezek a civilek éveken át támadták a kormánypártok korrupt húzásait és mindenkin átgázoló hatalomgyakorló praktikáit, s most az általuk segített városvezetés ellen készültek demonstrálni. Az a Nyirati András is ezt tette, akinek alapítványát – azért, mert közösségfejlesztő projektjét Soros támogatta – Pécs fideszes vezetése 2017-ben ki akarta kínozni a városból mint „migránsbetelepítőt”. A közgyűlés fideszes többsége megszavazta az alapítvány nem kívánatosságát Pécsen. Az ocsmány hazugságra épülő állásfoglalást a testület csütörtökön megsemmisíti. Nyirati örül ennek, ám az a véleménye, hogy tüntetni kell az őt rehabilitálni készülő városvezetés ellen, ha az nem vonja vissza amorális döntését.

A fideszesek azt szűrték le ebből, hogy az ellenzéki koalíció pécsi bázisa szétesik. Nem hisznek abban, hogy a valódi civilnek nem egy párt parancsol, hanem az igazságérzete. Ők a CÖF a kormány által pénzelt és mozgatott csatlósait vélik polgárnak. Nem értik, hogy nem az a polgár, aki annak mondja magát, hanem az a civil, aki a közjóért tesz, megvehetetlen, és aki szabadon, felelősen gondolkodik.

Az ő kiirtásukért sokat tett a kormány. Pécsen mégis léteznek, és elszántabbak, mit rég. Hiába: ami nem öl meg, az megerősít.