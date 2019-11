Elon Muskn Berlinben építi meg az első európai Tesla-gyárat

Tárgyalásokat kezdeményeznek a kereskedelmi szakszervezetek a vasárnapi rövidített nyitva tartás ügyében. A kormány nem foglalkozik a kérdéssel.

Ismét megpróbálkoznának a szakszervezetek a vasárnapi nyitva tartás korlátozásával, igaz, nem teljes boltzárat, csupán rövidített nyitvatartást szeretnének elérni. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) a témában tárgyalásokat kezdeményez az ágazatban érintett munkáltatói szervezetekkel, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségével és az Országos Kereskedelmi Szövetséggel (OKSZ) – tudtuk meg Karsai Zoltántól, a KASZ elnökétől. Mint mondta: még novemberben szeretnének egyeztetni egy rövidített nyitvatartásról, mert úgy látják, a munkaadók sem feltétlenül szeretnének hosszabban kinyitni vasárnap, de attól tartanak, ha nem mindenki zár be, akkor versenyhátrányba kerülnek. Erre utal szerinte az is, hogy számos, vasárnap is nyitva tartó bolt a hét utolsó napján korábban zár be, mint hétköznap. A KASZ ezért egy olyan „ésszerű” ágazati kollektív megállapodást szeretne tető alá hozni, amely rögzíti, hogy a boltok vasárnap rövidebb ideig, 14 óráig maradnak nyitva. Karsai Zoltán elmondta azt is: a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) hétfői ülésén is felvetették ezt a témát, a kormány képviselője azonban határozottan leszögezte, hogy a vasárnapi nyitva tartás kérdéskörével most nem kívánnak foglalkozni. Azt ugyanakkor jelezték: ha létrejön egy egységes megállapodás, a kormány is megvizsgálja a lehetőségeket. A VKF napirendi pontjai között egyébként – a kormánypárti Magyar Nemzet korábbi értesüléseivel ellentétben – nem is szerepelt a vasárnapi nyitva tartás kérdése, a témát a szakszervezet vettette fel. Az pedig, hogy a kormány nem akar a kérdéssel foglalkozni, nem csoda, hiszen egyszer már megégette magát a vasárnapi boltzárral, amelytől végül a népharag miatt 2016 tavaszán visszakoznia is kellett. Úgy tűnik, a népharagot a kormánnyal szimpatizáló kisebbik kereskedelmi érdekvédő szervezet, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) most a frissen megválasztott főpolgármesterre, Karácsony Gergelyre zúdítaná. Bubenkó Csaba elnök ugyanis – a Magyar Nemzetben megszellőztetett levele szerint – azt kéri a főpolgármestertől: fogalmazzon meg egy ajánlást a budapesti kereskedelmi vállalatok számára a vasárnapi nyitva tartás korlátozásáról. Azt szeretnék elérni, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb áruházakat működtető budapesti cégek 2020-tól vasárnaponként – önkéntes alapon - csak 14 óráig üzemeltessék boltjaikat. A szakszervezeti vezető mindez a túlóráztatás elkerülése és a klímavédelem jegyében kéri. „Ez az elképzelés illeszkedhet a főpolgármester úr által meghirdetett fővárosi programhoz, amely a közszféra cégeinél megtiltaná a dolgozók túlóráztatással történő kizsigerelését. Emellett ez a lépés megfelelne a meghirdetett klímavészhelyzeti állapot érdekében tett törekvéseinek is” – fogalmazott a lapnak Bubenkó Csaba. Tény, hogy a dolgozók az 50 százalékos pótlék ellenére sem rajonganak a vasárnapi műszakért, a KDFSZ fenti érvelései azonban gyenge lábakon állnak. Egyrészt a főváros ezen a fronton nem munkáltató, így nem sokat tehet az ügyben, az önkormányzatok kizárólag az éjszakai nyitvatartást korlátozhatják. A kereskedelemben ráadásul a munkaerőhiány ellenére nem olyan magas a túlórák száma, az ágazat sajátosságai miatt ugyanis sok a részmunkaidős dolgozó. Év elején épp a nagy üzletláncok álltak ki elsőként és közölték, nem fognak élni a rabszolgatörvényként elhíresült módosítás által biztosított 400 órás túlóráztatás lehetőségével. Ami pedig a klímavédelmet illeti: Budapest agglomerációjában rengeteg nagy áruház működik, így ha korábban bezárnak a fővárosi boltok, akkor a vásárlók legföljebb oda autóznak majd ki, semmiképp sem szolgálva ezzel a légszennyezés csökkentését. Igaz, egyelőre nem is tudni, mit szólnának most a vásárlók ahhoz, ha a vasárnap is nyitva tartó boltok korában bezárnának. Vámos György, az OKSZ főtitkára érdeklődésünkre arra emlékeztetett: a szakszervezetek ígértek ezzel kapcsolatban egy felmérést, ami azonban mindeddig nem készült el. Márpedig – mivel a kereskedők számára a vásárló az első – a vasárnapi nyitva tartásról csak ennek ismeretében érdemes tárgyalni.