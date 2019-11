Szívbeteg újszülöttek inkubátorára gyűjtenek idén a családszervezetek

Az idei adventi jótékonysági vásár bevételéből a szívbeteg gyerekeket támogatják a családszervezetek.

Negyedik alkalommal fognak össze a családszervezetek egy jó ügy érdekében, idén az adventi jótékonysági akciójukkal a szívbeteg gyerekekre szeretnék felhívni a figyelmet – mondta Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) alapítója sajtótájékoztatón. Cél, hogy a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) Gyermekszív Központja egy vagy akár több nyitott inkubátorhoz jusson, amely a kritikus állapotú újszülöttek ellátásához fontos eszköz.

Idén online adománygyűjtést is indítottak, amely a Ficsak honlapjáról érhető el. Az innen befolyt összeggel szintén a szívbeteg gyerekeket támogatják. Az egy hete indított online akció során eddig közel egymillió forint gyűlt össze - tette hozzá Király Nóra. A családszervezetek minden évben más ügy mellé állnak, eddigi akcióik során támogatták a koraszülötteket, a hallássérült gyermekeket és a leukémiás gyermekeket is. Kiemelte: mindenkit várnak december elsején a MOM Sportközpontban, ahol kézműves termékeket, süteményeket, kézzel készített adventi díszeket is árusítanak majd.