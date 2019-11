Új állást keresnek a fideszes ex-polgármesterek, de van, aki az út szélén marad

Van, akit sokként ért a vereség, így nincs is B-terve, más már a választás után tudta, nem hagyják az út szélén. Megnéztük, mihez kezdenek a bukás után a kormánypárti ex-polgármesterei.

A polgármesteri székben eltöltött egy vagy több ciklus után nehéz visszaállni a katedrára tanárként, vagy újra beülni az ügyvédi irodába, s a jogszabályi változások miatt megtanulni a szakmát elölről. Orbán Viktor kormányfő elhíresült mondata alapján, miszerint senkit nem hagynak az út szélén – főként ha az övéikről van szó – bizakodásra adhat okot a most állás nélkül maradt fideszeseknek. Sára Botond egykori VIII. kerületi polgármester Pikó Andrástól kapott ki Józsefvárosban, s már képviselői mandátumát sem vette át. Őt lapzártánkig nem értük el, de úgy tudjuk: Budapest Főváros Kormányhivatalánál helyezkedhet el. Kormánymegbízott lehet Alakszai Zoltánból, Miskolc volt jegyzőjéből is, aki fideszes színekben indult a betegsége miatt visszalépett Kriza Ákos korábbi városvezető helyett a posztért. A helyiektől kapott információink szerint ugyanis a kormányhivatalt most vezető volt titokminiszer, Demeter Ervin várhatóan visszavonul. Kriza Ákos polgármesterként az elmúlt kilenc évben fizetés nélküli szabadságon volt korábbi munkahelyén, a miskolci Vasútegészségügyi Kht.-nál, ahová időközben újra visszajelentkezett, s jelenleg táppénzes státuszban van. Wintermantel Zsolt kilenc évig vezette Újpestet, az önkormányzati választáson a momentumos Déri Tibortól kapott ki. A fideszes politikus november elején bejelentette, lemond a fővárosi közgyűlési mandátumáról. – Az újpestiek és a budapestiek továbbra is számíthatnak az eddigi tapasztalataimra, ahhoz pedig nem kell pozíció, hogy tegyek a közösségért – válaszolta lapunknak. Konkrét terve még nincs, ugyanis B-opciója nem volt, de elképzelhető, hogy a jövőben vállal még közéleti szerepet, s azt sem zárja ki, hogy eredeti szakmájában, közlekedésmérnökként, közgazdászként, esetleg a saját cégében helyezkedik el. Arra a kérdésünkre, hogy valóban az Újpesti Torna Egylet ügyvezetője lehet, úgy felelt: ez valótlan feltételezés. Ami biztos: vagyonnyilatkozata szerint egzisztenciális gondjai nem lesznek a volt polgármesternek. Több volt polgármester már nyugdíjas, vagy elérte a korhatárt, ám az aktív közélettől mégsem akaródzik visszavonulnia. Közéjük tartozik a Pécset összesen 14 éven át irányító, hatvanöt éves Páva Zsolt. Ő jogász, így elvileg ügyvédi irodája újra „izzítható”, és kérdésünkre válaszolva nem zárta ki, hogy errefelé visz az útja. Ismerősei azonban úgy vélik, hogy a szakmai rutinja már nem naprakész, s csak akkor él meg a jogi pályán, ha a politikai kapcsolatai alapján tartósan megbízásokat kap. A városházi pletykák szerint inkább a diplomáciai pályán folytatná az angolul jól beszélő Páva. Amikor a szóbeszéddel szembesítettük, azt felelte, hogy eddig nem keresték meg ilyen ajánlattal, ám ha megtennék, azt nagy megtiszteltetésnek érezné, és valószínűleg elfogadná. A hatvanhét éves Habis László, Eger hasonlóan hosszan regnáló volt fideszes polgármestere – akit többszöri próbálkozásunkra sem sikerült elérnünk – annak a civil Egri Lokálpatrióta Egyletnek az elnökeként aktivizálta újra magát az elmúlt hetekben, amelynek színeiben először választották meg városvezetőnek. Szombathelyen a várost októberig vezető Puskás Tivadarról pedig már a kampány előtt kiderült, hogy nyugdíjba vonul. Érden a korábbi Fidesz-KDNP-s városvezetőnek, a kompenzációs listáról a közgyűlésbe bejutott T. Mészáros Andrásnak elvileg két éve van a nyugdíjig. Ő politikusi pályája előtt fotográfusként dolgozott, ám valószínűsíthetően nem tér vissza eredeti szakmájához, hanem, mint forrásaink megjegyezték, „megtakarításaiból fog élni” – ehhez komoly segítséget jelent, hogy bruttó 2,9 millió forintos végkielégítése mellett ki nem vett szabadságai megváltásaként további bruttó 7,3 milliót vehet fel. A Baját öt évig irányító Fercsák Róbert lapunknak nem beszélt terveiről, mivel korábban nyilatkozott a Népszavának, s szerinte nem szavait pontosan adtuk vissza. Hogy ez mikor volt, és mit hibáztunk, azt nem árulta el. A középfokú végzettségű polgármester korábban az önkormányzat hőközpontjánál volt művezető, oda aligha megy vissza. Van egy ingatlanforgalmazó cége, amely három év alatt 184 milliós árbevétel mellett 141 millió nyereséget hozott neki és tulajdonostársának. Az ex-polgármester senkinek nem árulta el, hogyan tudott az 5-10 százalékos nyereséggel kecsegtető szakmában 350 százalékos extraprofithoz jutni, s sokak szerint ez a gyanús hozamú cég okozta választási vereségét is. Cserna Gábor, aki két cikluson át volt Dunaújváros fideszes polgármestere szintén nem nem árulta el lapunknak, milyen folytatást képzel el. A politikus továbbra is tagja a dunaújvárosi képviselő-testületnek, ám az ott kapott 149 ezer forintos tiszteletdíj vélhetően nem elég a megélhetéshez. Ő eredetileg történelem tanár volt, szavaiból azonban kiérződött, hogy nem kíván visszatérni a pedagógus pályára. Erre a területre tart viszont, ha nem is pedagógusként, Siófok korábbi alpolgármestere, Hamvas Péter, aki a Gábor Dénes Főiskola helyi igazgatójaként dolgozhat tovább, míg a korábbi kormánypárti frakcióvezető, Szamosi Lóránt a szakképzési centrum kancellárja lesz. A korábbi országgyűlési képviselő, majd ausztráliai nagykövet, a siófoki polgármesteri posztot megpályázó Gruber Attila pedig a Szerencsejáték Zrt.-nél dolgozik majd. Leváltották az erősen kormánypárti propagandaszócsőként működő Siófoki Hírek főszerkesztőjét is, akinek jövőjéről még nem tudni, de forrásaink szerint bizonyos, hogy a Fidesz-KDNP nem engedi el a kezét.



Tarlósról is gondoskodtak Az önkormányzati választásokat követő értékelésében Orbán Viktor kormányfő jelentette be, hogy vesztett ugyan egy főpolgármestert, de nyert egy tanácsadót. A miniszterelnök nem sokkal később országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízottá nevezte ki Tarlós Istvánt. Ez államtitkári besorolás - mondta pozíciójáról az Indexnek a volt főpolgármester, akinek a megbízatása a miniszterelnök mandátumáig szól.

Sok éhes szájat kell betömni

Szakértők szerint az öt évvel ezelőttihez képest közel ötszáz polgármestert, alpolgármestert és önkormányzati képviselőt vesztett el országosan a Fidesz-KDNP, ám a holdudvarral együtt ennél jóval több egzisztencia került veszélybe. - Kormány-, és járási hivatalokban, a megyei önkormányzatoknál, az államapparátus egyéb helyszínein, illetve kormányközeli nagyvállalatoknál bukkanhatnak fel a hatalomból kiesett fideszes politikusok, de ez a folyamat nem lesz olyan egyszerű, hisz közben a kormány az államapparátus karcsúsításáról, észszerűsítéséről beszél – mondta a Népszavának Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa. Szavai szerint nemcsak az első vonalban harcolt, s most elbukott, de a párthoz továbbra is lojális volt polgármestereket, alpolgármestereket, jegyzőket kell új jövedelemforráshoz juttatni, de például azokat a külsős bizottsági szakértőket, tanácsadókat, felügyelőbizottsági tagokat is, akiket eddig ilyen posztokkal jutalmaztak hűségükért. Ha pedig idevesszük az önkormányzati cégek, valamint a korábbi helyi hatalomhoz köthető, s propagandacélokra is felhasznált városi újságok, televíziók, rádiók vezetőit, akik közül sokan a közeli hetekben vélhetően szintén távoznak majd posztjukról az ellenzék által megnyert nagyvárosokban, úgy legalább 4-5000 ember sorsát kell a pártnak elrendeznie – vélte az elemzői. Sorsukra hagyni már csak azért sem lehet őket - tette hozzá - mert az felszítaná a Fideszben a választás után tapinthatóvá vált belső feszültségeket, s a saját csapatukon belül termelne ki sok sebet okozni képes ellenségeket. (D.J.)