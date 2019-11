Jelentősen korlátozná a szennyező gépjármű-forgalmat a Levegő Munkacsoport és a Greenpeace.

A két civil szervezet szerdai közleménye szerint ellenkező esetben tovább nő a légszennyezés miatti megbetegedések és halálozások száma, ami már most is a legmagasabbak közé tartozik Európában. Ehhez megfelelő szabályokat, pénzügyi ösztönzőket és szennyezésalapú útdíjat sürgetnek. A rászorulókat állami támogatásokkal ösztönöznék környezetkímélőbb fűtési módok alkalmazására. Emellett sürgetik a lakossági lignitértékesítés és a kerti hulladékégetés országos szintű, azonnali betiltását. A Greenpeace a városi csomópontokban, így kórházak vagy iskolák közelében, a környező állomások által kimutatott szennyezési értékek többszörösét mérte – közölte Simon Gergely, a civil szervezet légszennyezettségi szakértője. A Levegő Munkacsoport egy EU-támogatással beszerzett készülékkel esetenként több százezer olyan egészségkárosító részecskét mutatott ki egy-egy kockacukornyi városi levegőben, amelyek jelenlétét kis méretük és súlyuk miatt hivatalosan nem is vizsgálják - vázolta Lukács András elnök.