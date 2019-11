Az Egyesült Államok elismerte Bolívia átmeneti elnökét

„Minden felet arra szólítunk fel, hogy az elkövetkező hetekben óvja a demokráciát, és tartózkodjék az erőszaktól” – üzente Mike Pompeo.

Az Egyesült Államok elismerte Jeanine Ánezt Bolívia átmeneti elnökének, Mike Pompeo amerikai külügyminiszter gratulált az új vezetőnek – jelentette be szerda esti közleményében az amerikai külügyminisztérium. A közleményben az amerikai diplomácia vezetője leszögezte:



„az Egyesült Államok üdvözli Jeanine Ánez szenátort, aki elvállalta, hogy ideiglenes államfőként Bolívia alkotmányát és az Amerika-közi Demokratikus Chartát tiszteletben tartva átvezeti nemzetét a demokratikus átmenet időszakán”.

Az Amerika-közi Demokratikus Charta a közép- és dél-amerikai államokat tömörítő Amerikai Államok Szervezetének (AÁSZ) alapvető demokratikus elveket lefektető alapszabályzata. Rövid közleményében Mike Pompeo hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok örömmel működik együtt az Amerikai Államok Szervezetével, Bolívia alkotmányos intézményeivel és a bolíviai néppel is a szabad és tisztességes választások mielőbbi megtartása érdekében.



„Minden felet arra szólítunk fel, hogy az elkövetkező hetekben óvja a demokráciát, és tartózkodjék az erőszaktól” – fogalmazott a külügyminiszter.

Bolíviában október 20-án elnökválasztás volt, amelyen ismét a 2006 óta hatalmon lévő Evo Morales lett az elnök. A bolíviaiak jó része szerint a választások nem voltak tisztességesek, és az AÁSZ is számos szabálytalanságról és csalásról számolt be. A zavargásokba fulladt elégedetlenség nyomán Morales vasárnap lemondott, majd Mexikóban kapott menedéket. Jeanine Ánez, a szenátus ellenzéki alelnöke az ország ideiglenes államfőjévé nyilvánította magát, és szerdán az elnöki palotában mondott beszédében bejelentette, hogy a lehető leghamarabb új elnökválasztást akar. Az ideiglenes államfő leszögezte azt is, hogy Bolíviában nem történt államcsíny, és az országnak maga mögött kell hagynia az általa totalitáriusnak minősített Morales-rendszert.