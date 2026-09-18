A Leopardus tilcayo sokáig elkerülte a kutatók figyelmét, mert nagyon hasonlít más dél-amerikai kismacskákra; genetikai vizsgálatok igazolták, hogy önálló fajról van szó.
A C–130 Hercules típusú pénzt szállító gép Santa Cruz felől indult, azonban lecsúszott a kifutópályáról és egy autópálya melletti mezőn csapódott be.
Szerdán katonák rohamozták meg a bolíviai kormány La Paz-i székházát a Murillo téren. A hadsereg leváltott főparancsnoka közölte, „át akarja alakítani a demokráciát”.
Max Mendoza röpke 32 éve érzi úgy, hogy ő egyetemi örökifjú.
A hatóságok feltételezése szerint a veszélyeztetett faj egyedeit megmérgezték.
Összesen mintegy 21 ezer négyzetméteren vágták ki vagy égették fel a fákat. A kilenc országot érintő térség tüzeinek mintegy 61 százaléka Brazíliában lángolt fel.
A felgyorsult folyamat tovább súlyosbítja a 60 kilométerre lévő bolíviai főváros vízhiányát.
Evo Moralest nemi erőszakért és emberkereskedelemért vonnák felelősségre.
Víctor Hugo Cárdenas tárcavezető tesztje is pozitív lett.
Karen Longaric tünetmentes, az otthonában vonul karanténba.
Maria Eidy Roca állapota stabil, és betartja a karantén előírásokat.
A hadsereg az ideiglenes államfő, Jeanine Ánez utasítása szerint járt el.
Arra hivatkoztak, hogy a tavaly megbuktatott és Argentínában élő politikus nem rendelkezik állandó lakhellyel az országban.
A bolíviai főügyész közölte: fontolgatják egy új kérelem előterjesztését a nemzetközi rendőri szervezetnek.
A népszerűség listán a Morales utódjának tekintett fiatal gazdálkodó, Andrónico Rodríguez áll az első helyen, Carlos Mesa volt centrista elnök jelenleg a második.
Az átmeneti kormány nem fog támogatni egyetlen egy jelöltet sem, a választásokat követően pedig távozik a hatalomból.
Azt állítják, a volt elnök Mexikóból arra buzdította híveit, hogy blokádokkal zárjanak körül városokat.
A válság kirobbanása óta már 23-an meghaltak és 715-en megsebesültek.
Kiutasítják az országból a venezuelai diplomatákat és követségi alkalmazottakat.
„Minden felet arra szólítunk fel, hogy az elkövetkező hetekben óvja a demokráciát, és tartózkodjék az erőszaktól” – üzente Mike Pompeo.
Szerda este meghalt egy férfi a volt elnök hívei és a rendőrség közötti összecsapásokban.
A megbékélést kívánja elősegíteni a latin-amerikai ország új elnöke, Jeanine Ánez, ám egyelőre semmi ok az optimizmusra.
Radikális változás előtt áll Bolívia, miután vasárnap este a fegyveres erők lemondásra kényszerítették a latin-amerikai államot autoriter módon irányító Evo Moralest, aki 13 éve áll az ország élén és októberben felettébb gyanús körülmények között nyerte meg az október 20-án megrendezett elnökválasztást.
Bejelentette vasárnap távozását Evo Morales bolíviai elnök, nem sokkal azután, hogy választási csalások miatt kirobbant, több hetes tüntetéssorozat hatására a rendőrség és a hadsereg is felszólította, hogy mondjon le az államfői posztról.
Új voksolás kiírását jelentette be Evo Morales, miután az amerikai kontinens megfigyelői követelték az október 20-i elnökválasztás megsemmisítését.
„A nép oldalára állunk, nem a tábornokokéra” – mondta egy rendőr. Evo Morales államcsínyt emlegetett.
Talán meghátrált Bolívia elnöke, aki pénteken még kijelentette győzött a választáson, semmi szükség második fordulóra.
Távolról sem biztos, hogy negyedszerre is államfővé választják.
A napok óta tartó heves esők eloltották a bolíviai esőerdőket két hónapja pusztító tüzeket.