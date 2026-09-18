Morales lemondott, és máris rendőri üldözéstől tart

Bejelentette vasárnap távozását Evo Morales bolíviai elnök, nem sokkal azután, hogy választási csalások miatt kirobbant, több hetes tüntetéssorozat hatására a rendőrség és a hadsereg is felszólította, hogy mondjon le az államfői posztról.